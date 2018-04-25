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Силвия Раду отказывается от поста и.о. мэра Кишинева
25.04.2018

Окружной избирательный совет Кишинева зарегистрировал во вторник Силвию Раду в качестве независимого кандидата на пост примара (мэра) столицы, выборы которого пройдут 20 мая. Раду, которая на данный момент исполняет обязанности столичного градоначальника, объявила во вторник, что откажется от занимаемой должности в среду.

"Сегодня меня официально зарегистрировали для участия в электоральной кампании. С завтрашнего дня я должна временно отстраниться с поста исполняющей обязанности примара Кишинева и вступить в кампанию", — написала Раду на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в среду в 08.00, она выполнит все юридические формальности, а в 10.00 проведет пресс-конференцию в своем офисе.

На данный момент в качестве кандидатов на выборы зарегистрированы лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе, вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну, глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан, вице-мэр Оргеева Регина Апостолова (кандидат от "Партии Шора"), председатель партии "Демократия — дома" Василий Костюк, представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко. Кандидатом от партии Национального единства стал Константин Кодряну, от Экологической партии зеленых — Виктор Стрэтилэ, от Народной партии Республики Молдова — Максим Брэилэ, а от Национальной либеральной партии — Александра Кан.

Повод для смены мэра

Своеобразным толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение с должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году.


 
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