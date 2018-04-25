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Общество
В парке на Скулянке планируют построить аквапарк
25.04.2018

25 апреля на заседании Комиссии земельных отношений будет обсуждать вопрос о продлении аренды земли в парке "La Izvor" частной компании, с последующим строительством аквапарка.

Об этом заявил муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов. 

"ДК Профсоюзов сносят. Пришло время и для кафе "Гугуца" и строительства в парке "La Izvor". На комиссии земельных отношений рассмотрят заявление о продлении аренды участке в парке "La Izvor" на основании решения суда фирмой Габриела Стати. Площадь участка - 1.7 га. Заявленное назначение - аквапарк! Лоббировал это проект - лично либерал Киртоака", - заявил муниципальный советник, опубликовав соответствующие документы. 


 
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