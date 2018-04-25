Последнее пристанище проституток: Почему не надо лить слезы по разрушаемым «культовым» зданиям в Кишиневе

Я знаю, что найдутся те, кто начнет закидывать меня камнями, но мне реально непонятно: почему в социальных сетях столько воя по поводу снесенному ДК профсоюзов на Рышкановке? Я готов поспорить, что большинство беснующихся были в том районе много лет назад, да и то, наверняка, пробегали случайно.

Понимаете, время, когда в этом здании были на самом деле культовые ночные клубы, когда здесь давали концерты Владимир Высоцкий и небезызвестная рок-группа Крематорий, когда работали кружки и занимались танцами – давно в прошлом.

Вот уже несколько лет здание ДК больше напоминало заброшенный объект, нежели очаг культуры. Да, довел новый хозяин, из-за которого съехал ресторан (тоже еще тот культурный салун), потом погнали клубы, потом постепенно стали выдавливаться все остальные. И причитать и восклицать «надо что-то делать!» необходимо было именно на этой стадии.

Пару лет назад маршрут моей с собакой прогулки проходил и вокруг ДК. Мы с псом за это время насмотрелись всякого: от «ширяющихся» наркоманов (дело было обычно вечером) до парочек, справляющих свои сексуальные надобности в заброшенных закоулках здания после танцулек как раз в заведениях города (это происходило ранним утром).

А в последнее время не стало и их. ДК ветшал, мусор скапливался, появились крысы… Место облюбовали бомжи, и ходить там (даже с собакой) становилось уже не только противно, но и опасно.

А теперь – внимание – еще раз вопрос: почему столько плача? Да, мозаичное панно прекрасно. Что будет с ним дальше – непонятно. Хотелось бы, конечно, чтобы новые хозяева места как-то его сохранили, но полуразрушенное заблеванное здание почему жаль?

При этом не надо вписывать меня в ряды тех, кто за супермаркет на месте ДК. Я двумя руками «за», чтобы здесь разбили парк или что-то в этом роде. Ноя понимаю, что это утопия: те, кто сейчас сотрясает воздух с экранов телевизоров, рассказывая о «беспределе на Рышкановке», прекрасно знают, что это было в том числе и их решение во время голосования в мунсовете кишиневской примэрии… при молчаливой поддержке «гражданских активистов». Так что, граждане, утремся и – все за покупками!