Начало микрокредитования. 2-е Кишиневское общество взаимного кредита

В 1900 году в кредитной системе Бессарабии появился новый игрок – Второе Кишиневское общество взаимного кредита. В свой золотой век общество арендовало помещения в Епархиальном доме, одном из красивейших зданий Кишинева.

К моменту появления 2-го Кишиневское общество взаимного кредита на кредитном рынке Кишинева уже действовали Кишиневские отделения Государственного Банка, Одесского Учетного Банка, Городской Общественный Банк и Общество Взаимного Кредита. Но они специализировались на крупных кредитах, пока еще свободной оставалась ниша мелкого кредитования. Её-то и решило занять новое финансовое учреждение. Расчет был на мелких торговцев и собственников, которые не могли быть клиентами крупных банков. Они были вынуждены обращаться к ростовщикам и платить грабительские проценты. При этом с развитием торгового и промышленного секторов Бессарабии и, в частности, Кишинева «нужда в деньгах в особенности среди мелких торговцев так велика, что даже армия отдельных ростовщиков не в силах удовлетворить требования».

Молебен в день открытия

Уловив запросы рынка, группа жителей Кишинева (Е.Ф. Урсул, А. М.Коган, И.К. Попа, М.Н. Александров, С.И. Серебров, Л.Е. Сицинский, М.С. Стоянов, Т.Г. Шильдкрет, Я.В. Шварцберг, И.С. Мучник, М.Л. Клигман, В.И. Пащенко и др.) решается на «полезное и симпатичное дело», как его называли сами же инициаторы. Будущие учредители обращаются к министру финансов с ходатайством об учреждении 2-го Кишиневского общества взаимного кредита. Первая попытка была неудачной. Причиной отказа послужил недоработанный Устав. Вторая попытка – 6-го июля 1900 года. Особая Кредитная Канцелярия утвердила устав. Получив разрешение, учредители развернули бурную деятельность: вербовали членов для организации, искали подходящие помещения, занимались оформлением всех необходимых документов и пр.

Помещение для 2-го Кишиневского общества взаимного кредита нашлось на Гостиной улице, в доме Шильдкрета. На фотографиях Кондрацкого есть два вида Гостиной улицы, максимально близких к этому времени. Так выглядела улица в 1889 году.

28 ноября 1900 года состоялось торжественное открытие 2-го Кишиневского общества взаимного кредита. Как и было принято, отслужили благодарственный молебен, выступили с короткими речами и взялись за дело. В день открытия в общество входило 150 учредителей, оборотный капитал составлял 15 805 рублей. Месяц спустя ряды учредителей значительно пополнились – всего 286 человек, оборотный капитал вырос до 28 685 рублей.

Восемь лет хождения по краю

Планы на скорое процветание не сбылись. Внешние факторы (неурожайные годы, война на Дальнем Востоке, забастовки, массовые банкротства, усиленная эмиграция) наложились на внутренние распри. Часть учредителей сочла более выгодным ликвидировать общество, предварительно обесценив его акции, поэтому распускала слухи о скором банкротстве предприятия. В итоге к 1905 году, после ряда общих собраний, ряды учредителей поредели.

Золотой век 2-го Кишиневского общества взаимного кредита

Следующие три года общество усиленно работает над внутренней реорганизацией работы и борется за доверие публики. В 1908 г. Рубикон был пройден: дела учреждения идут в гору, общество приобретает известность не только в Кишиневе, но и в соседних уездах. Представители различных банков и финансовых обществ отправляются в дом Шильдкрета, чтобы лично ознакомиться с внутренним устройством и организацией дела во 2-ом Кишиневского общества взаимного кредита. Вместе с репутаций растет клиентура.

В начале 1908 года 2-е Кишиневское общество взаимного кредита переезжает в новое здание. Арендуя помещения в Епархиальном доме, учредители рассчитывают на еще больший рост доверия и авторитета общества у клиентов.

Еще одно значимое событие приходится на 1908 год. В Санкт-Петербурге открывается Центральный Банк Обществ Взаимного Кредита, который позволил объединить в единую сеть все общества взаимного кредита в единую сеть. Кишиневцы также становятся его частью. Местное общество вступило в ряды членов-учредителей Центрального Банка Обществ Взаимного Кредита с членским взносом в 1000 рублей и кредитом в 10 000 рублей. Этот шаг позволил завязать торговые отношения со всеми городами России, в которых на тот момент действовали общества взаимного кредита, переводы и разные поручения со всей России направлялись в Кишиневское общество.

«К десятилетию деятельности 2-е Кишиневское общество взаимного кредита подошло с оборотным капиталом в 70 850 рублей, портфелем учетных векселей на сумму 289 161 рубль 72 копейки.»

И хотя из самых первых учредителей на тот момент остались только С. И. Сербов, М.С. Стоянов и Я. В. Шварцберг, в целом в состав учредителей входили 818 человек.

Последние отчеты о деятельности 2-е Кишиневское общество взаимного кредита публикует во время Первой Мировой Войны. Далее следы теряются. В адресном календаре 1924 года и более поздних о нем нет упоминаний. Судя по всему, Кишиневское общество, финансовая деятельность которого была в последние годы завязана на активной деятельности с Санкт-Петербургским Центральным Банком Обществ Взаимного Кредита, не смогло оправиться от удара, который нанес декрет «О национализации банков» 1917 года по всем частным банкам, конторам и обществам России.