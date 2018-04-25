Молдавские власти должны извиниться перед народом за то, что он остался без штанов

Никому из руководства страны и в голову не пришло покаяться за то, наша страна ежегодно из-за него теряет миллиарды леев

В прошлом году Молдова получила грантов на сумму один миллиард леев. А могла бы ежегодно получать 7-8 миллиардов леев. Об этом «Комсомольской правде» в Молдове рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его словам, в 2013-2014 годах гранты, предоставленные внешними партнерами нашей стране, резко выросли, достигнув рекорда в 4 миллиарда леев. Однако после 2014, в результате кражи миллиарда и потери доверия власти, объем грантов, предоставленных нашей стране серьезно снизился.

- Объем поддержки должен был в последующие годы расти, хоть на миллиард-полтора, до 7-8 миллиардов леев в год. Но все, что происходит в нашей стране, привело к тому, что в прошлом году мы пробили дно — мы получили гранты на сумму 1 миллиард леев. В этом году, дай Бог, чтобы мы собрали 1 миллиард, но предпосылок для роста нет, учитывая то, что ситуация не улучшается, - отметил Вячеслав Ионицэ.

Эксперт отметил, что внешние партнеры раньше просто смотрели, как Молдова выполняет свои обязательства, сколько приняла законов и прочее, а сейчас перешли к качественной проверке: как работают эти законы, как проводятся реформы.

- А как проводятся реформы? Например, ЕС просит улучшить администрирование государственных компаний, говорит: у вас тут полный непорядок. Мы сейчас проводим анализ, насколько они транспарентны. Задаем им вопросы, а нам отвечают, что не обязаны нам отвечать. Вот и результат реформ, - посетовал Вячеслав Ионицэ.

Что Молдова потеряла, не получив гранты

По его словам, все это и привело к тому, что Молдова осталась без грантов. Тем самым, мы остались без дорог, которые должны были ремонтировать за счет внешней помощи, без водоснабжения, без конкурентоспособной продукции.

- Нам нужны деньги на обеспечение конкурентоспособности нашей продукции! Множество населенных пунктов у нас не имеют доступа к водоснабжению, ремонт дорог у нас остановился из-за того, что закончилось финансирование! - говорит экономический эксперт.

Удивительно то, что из уст представителей властей мы ни разу не услышали извинений. Это ведь они облажались, и так много раз. По их вине из страны украли миллиард долларов, из-за них из страны ушли и уходят инвесторы, а внешние партнеры не торопятся давать гранты. Но наши власти извиняться не привыкли, тем более, перед своими гражданами. Да и ошибки свои они упорно не желают признавать. Может, потому что это вовсе не ошибки, а спланированные действия...

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ