Унизительный для телеканалов способ их уничтожения создали власти Молдовы

Новая редакция Кодекса о телевидении и радиовещании, по словам юриста Дмитрия Безобразова, дает возможность чиновникам ограничить доступ любого телеканала к кабельным сетям.

После того как был принят Закон о борьбе с пропагандой, Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) стал сокращать оферты для местных телеканалов. Формально это делалось под предлогом небольшого количества собственного контента, транслируемого телеканалами.

- Любая оферта утверждается Координационным советом. На эту тему принимается отдельное решение, на основании этого решения выдается авторизация. По-другому не бывает. В результате КСТР формирует оферты кабельных операторов. Когда был принят закон о борьбе с пропагандой, КСТР стал еще сильнее резать эти оферты, - заявил в эфире программы «Полюс» Дмитрий Безобразов (на фото).

Дмитрий Безобразов

По его словам, телеканалам, имеющим точку зрения отличную от правительства, быстро могут запретить вещание в кабельных сетях, что для них означает разорение и ликвидацию. В прежней редакции кодекса местные телеканалы имели гарантированный доступ к сетке вещания, но в новой версии документа у надзорного органа появилась возможность отказать им в этом. В таком случае у чиновников появляется соблазн допустить к эфиру только «правильные» телеканалы.

- На сегодняшний день этот проект кодекса предусматривает еще большее ограничение в формировании оферт. Каким образом? Если раньше был единственный бонус, единственная привилегия местных вещателей - это 100-процентная гарантия того, что ты попадешь к кабельному оператору, сейчас этой гарантии нет. В новом проекте, что я считаю самым проблематичным, самым унизительным для местного вещателя: ты можешь попасть, а можешь не попасть, ибо в статье 55 они предусмотрели, что только 50% местных вещателей включаются в обязательном порядке в пакет кабельного оператора, - заключил Безобразов.