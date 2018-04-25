25 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Унизительный для телеканалов способ их уничтожения создали власти Молдовы
25.04.2018

Новая редакция Кодекса о телевидении и радиовещании, по словам юриста Дмитрия Безобразова, дает возможность чиновникам ограничить доступ любого телеканала к кабельным сетям.

После того как был принят Закон о борьбе с пропагандой, Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) стал сокращать оферты для местных телеканалов. Формально это делалось под предлогом небольшого количества собственного контента, транслируемого телеканалами.

- Любая оферта утверждается Координационным советом. На эту тему принимается отдельное решение, на основании этого решения выдается авторизация. По-другому не бывает. В результате КСТР формирует оферты кабельных операторов. Когда был принят закон о борьбе с пропагандой, КСТР стал еще сильнее резать эти оферты, - заявил в эфире программы «Полюс» Дмитрий Безобразов (на фото).

Дмитрий Безобразов

По его словам, телеканалам, имеющим точку зрения отличную от правительства, быстро могут запретить вещание в кабельных сетях, что для них означает разорение и ликвидацию. В прежней редакции кодекса местные телеканалы имели гарантированный доступ к сетке вещания, но в новой версии документа у надзорного органа появилась возможность отказать им в этом. В таком случае у чиновников появляется соблазн допустить к эфиру только «правильные» телеканалы.

- На сегодняшний день этот проект кодекса предусматривает еще большее ограничение в формировании оферт. Каким образом? Если раньше был единственный бонус, единственная привилегия местных вещателей - это 100-процентная гарантия того, что ты попадешь к кабельному оператору, сейчас этой гарантии нет. В новом проекте, что я считаю самым проблематичным, самым унизительным для местного вещателя: ты можешь попасть, а можешь не попасть, ибо в статье 55 они предусмотрели, что только 50% местных вещателей включаются в обязательном порядке в пакет кабельного оператора, - заключил Безобразов.


 
Количество просмотров:
81
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.