Политика На выборах примара Бельц зарегистрированы восемь кандидатов На досрочных выборах примара муниципия Бэлць, которые пройдут 20 мая, зарегистрированы восемь кандидатов. Как сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Корнелиу Пасат, в качестве кандидатов зарегистрированы Арина Спэтару от "Платформы DA", бывший вице-примар Александр Усатый - от Партии социалистов, кандидат от "Нашей партии" (НП), и.о. примара Бэлць Николай Григоришин, Серджиу Бурлаку от Партии национального единства (PUN), Павел Вережан от Партии Шора Семен Гуцу от партии "Действия и солидарности" (PAS), председатель Русско-славянской партии Олег Тополницкий, пишет infotag.md. Единственным независимым кандидатом стала вице-председатель "Нашей партии", советник муниципального совета Бэлць Елена Грицко.

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