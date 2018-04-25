25 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
На выборах примара Бельц зарегистрированы восемь кандидатов
25.04.2018

 На досрочных выборах примара муниципия Бэлць, которые пройдут 20 мая, зарегистрированы восемь кандидатов.

Как сообщил руководитель пресс-службы ЦИК Корнелиу Пасат, в качестве кандидатов зарегистрированы Арина Спэтару от "Платформы DA", бывший вице-примар Александр Усатый - от Партии социалистов, кандидат от "Нашей партии" (НП), и.о. примара Бэлць Николай Григоришин, Серджиу Бурлаку от Партии национального единства (PUN), Павел Вережан от Партии Шора Семен Гуцу от партии "Действия и солидарности" (PAS), председатель Русско-славянской партии Олег Тополницкий, пишет infotag.md.

Единственным независимым кандидатом стала вице-председатель "Нашей партии", советник муниципального совета Бэлць Елена Грицко.


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.