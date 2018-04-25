«Телефонные террористы» напрашиваются на «бомбу» в законе

В Кишинёве только за последние полтора месяца было зарегистрировано восемь ложных сообщений о заложенных в зданиях бомбах. Каждый выезд по «липовому» звонку обходится в 15-45 тыс. леев в зависимости от рода деятельности подвергшегося угрозе заминированного учреждения.

Представители правоохранительных органов и эксперты считают, что следует ужесточить меры наказания для «телефонных террористов», обязав их компенсировать все потери.

Испытано на себе

Сообщения о заложенных бомбах в государственных и частных учреждениях поступают ежегодно в немалом количестве на пульт диспетчерской службы 902 (C 29 марта – единый номер 112). Правонарушители звонят и говорят о якобы заминированных учебных заведениях, примэриях, международном аэропорте, дипломатических миссиях, медицинских учреждениях, банках, а в этом году список дополнили ещё и суды. К счастью, до сих пор все звонки были ложными. Но, учитывая сложную обстановку в мире, участившиеся случаи террористических актов и страшные последствия срабатывания взрывных устройств, такие угрозы человеческим жизням не могут быть оставлены без внимания.

Как стало известно NOI.md, обычно, когда поступает сообщение о заложенной в каком-то здании бомбе, моментально на него реагируют сразу несколько подразделений МВД, среди которых спасатели и пожарные Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, работники службы Bomb-Teh, кинологи и полицейские.

Почувствовать себя на месте тех, кто оказался не вовремя в эпицентре чрезвычайного происшествия, восемь лет назад довелось и автору этих строк. Дело было 29 июня 2010 года. В этот день проходило заседание муниципального совета Кишинёва, на котором велись горячие дискуссии о необходимости внести изменения в Закон о статусе муниципия. В какой-то момент в зале появились полицейские, сообщили о якобы заложенной в мэрии бомбе, и попросили всех спокойно выйти на улицу. Были эвакуированы из здания и все сотрудники. Страшно не было, так как была надежда, что это опять ложный звонок. Однако было немного жутковато от самой обстановки, присутствия сапёров, пожарных, полиции и проводимых в здании оперативно-следственных мероприятий.

Журналисты тогда собрались в холле на первом этаже мэрии и обсуждали ЧП с замкомиссара муниципальной полиции Сильвиу Мушуком. Он рассказал, что, к счастью, все ранее поступавшие телефонные звонки о заложенных бомбах были ложными, но оставлять их без внимания нельзя: а вдруг на самом деле существует угроза взрыва. Сильвиу Мушук заметил, что в таких ситуациях лучше всегда подстраховаться, чем потерять бдительность, надеясь на то, что это всего лишь очередной розыгрыш.

Специалисты, используя спецоборудование, шаг за шагом проверили все помещения мэрии, но так ничего и не нашли. Через неделю правоохранительные органы задержали «шутника». Им оказался 26-летний уроженец Окницкого района, который сообщил, что выпивал с другом, и по его предложению, будучи в нетрезвом состоянии решил пошутить, сообщив о бомбе в мэрии.

Со статистикой - проблемы

И таких «шутников», как выясняется, в Молдове хватает. Среди них бывают и несовершеннолетние, и инвалиды, и психически нездоровые люди, и мстители, и желающие почувствовать себя властелинами города или страны.

Как стало известно NOI.md, отдельную статистику по прошлым годам о случаях ложных минирований вычислить невозможно, потому что сразу после проверки, если наличие бомбы не подтверждается, вызов переводится в разряд ложных. Вместе с тем, известно, что в 2016 году было зарегистрировано 4200 ложных вызовов, а за 8 месяцев 2017-го – 1800. Так как у нас в госучреждениях сложно получить какую-то статистику, то общих данных по ложным вызовам за весь 2017 год выяснить не получилось. Зато глава пресс-службы Управления полиции муниципия Кишинёв Наталия Стати обрадовала статистикой ложных вызовов за минувший период 2018 года. Если в первые два месяца в этом плане всё было спокойно, то за март и первую половину апреля не подтвердившихся сообщений о бомбах уже было зарегистрировано восемь.

Горячая лжебомбовая весна

Первый звонок поступил 5 марта около 11 часов дня о том, что якобы заминирован кишинёвский троллейбусный парк на ул. Дософтей. 8 марта на Боюканах полиция задержала жителя Кишинёва в возрасте 30 лет. Мужчина свою вину признал, но при этом, как говорится, «косил под дурочка», объясняя, что даже не подозревал, что за такие действия предусмотрено наказание. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

Второй случай произошёл в праздничный день - 8 марта. Тогда несовершеннолетний позвонил в диспетчерскую службу 902 и сообщил, что заминирован Кафедральный собор Митрополии. Подростка полиции удалось вычислить достаточно быстро. Так как он не достиг совершеннолетия, при котором предусматривается уголовная ответственность, то отвечать за правонарушение пришлось его родителям. На их имя был составлен протокол и выписан штраф.

- При каждом сообщении о заложенной бомбе полиция, сапёры и другие специалисты направляются к указанному объекту, проводят все необходимые мероприятия, но, к сожалению, ложные вызовы приводят к большим необоснованным затратам, - посетовал 12 марта на заседании муниципальных служб мэрии вице-комиссар муниципальной полиции Сильвиу Мушук. - Однажды при ложном сообщении о минировании крупного объекта в Кишинёве, мы подсчитали, что потери составили около 45 тыс. леев. Если будут ещё повторяться аналогичные случаи ложного минирования больших учреждений, необходимо обращаться в судебные инстанции, чтобы эти затраты были компенсированы виновными.

Через две с половиной недели, 26 марта, ещё один «телефонный террорист» сообщил о заложенной бомбе в здании суда сектора Центр, расположенного на проспекте Штефана чел Маре угол С. Лазо. Позже была установлена личность звонившего. Им оказался мужчина в возрасте 43 лет, адвокат по профессии, у которого на тот день был назначен судебный процесс, где он должен был выступать в качестве стороны защиты. Звонок в полицию был сделан с одноразовой SIM-карты, вставленной в телефон правозащитника. Сам адвокат согласился, что карточка была вставлена в его телефон, с которого и произведён звонок, вот только свою причастность к этому правонарушению он категорически отрицает. Мужчина утверждал, что телефон исчез из его машины по невыясненным обстоятельствам. А в полиции говорят, что адвокат при этом не обращался к ним с заявлением о пропаже мобильного аппарата.

Следующие два сообщения поступили в диспетчерскую службу полиции в день проведения унионистских акций - 27 марта: первое - о бомбе в Национальном дворце имени Николая Сулака, где проходил съезд по случаю провозглашения «Сфатул Цэрий-2», и второе –о взрывном устройстве в периметре сквера Железнодорожного вокзала прямо во время марша унионистов.

- После проверки специалистами объектов выяснилось, что оба вызова были ложными, - заявил журналистам в день регистрации ЧП замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк. – Было установлено, что в первом случае звонил мужчина с мобильного телефона. Достаточно быстро было определено его местонахождение. Во втором случае с таксофона звонил несовершеннолетний житель Кишинёва.

И вот только за пасхальную неделю полиция получила ещё три ложных звонка о минировании объектов: первый - опять суд сектора Центр (10 апреля утром), второй –один из офисов КБ Victoriabank (11 апреля днём) и третий – управление образования сектора Ботаника (11 апреля вечером).

На всех совершеннолетних правонарушителей были заведены уголовные дела по статье 281 УК РМ «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте». Эта статья предусматривает, что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц (от 24 тыс. до 42 тыс. леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет.

За ущерб должны платить виновные

Экс-вице-министр внутренних дел Молдовы Геннадий Косован в комментарии NOI.md отметил, что феномен ложных звонков о заложенных бомбах присутствует во всех странах. Однако собеседник признал, что за последние два месяца число этих случаев в Кишинёве возросло, что не может не волновать граждан, в том числе и его лично.

По мнению Косована, участившиеся ложные звонки о минировании объектов говорят о плохой информированности граждан Молдовы, поэтому руководство МВД должно уделить внимание профилактике данного вида преступления.

- Были ложные вызовы по поводу бомб и в поликлинике, и в аэропорту, и в банке, но общество не видит результатов расследований по данным случаям, - говорит экс-вице-министр внутренних дел. - Взять, к примеру, один из последних ложных звонков о заложенной бомбе в банке на проспекте Штефана чел Маре, в результате которого были эвакуированы все работники и клиенты. Это не только ложный вызов, но и нанесение материального и морального ущерба финансовому учреждению, людям в нём работающим. Беда в том, что этих правонарушителей наказывают не строго. На них налагается штраф в размере 1,5-2,5 тыс. леев. А было бы правильным, чтобы учреждения, которым был нанесён ущерб, подали в суд и потребовали от правонарушителей возмещения ущерба или упущенной выгоды на десятки тысяч леев из-за ложной тревоги. И тогда гражданин, прежде чем сделать ложный звонок, подумал бы, стоит ли таким образом шутить, и во сколько ему эти игры обойдутся.

Собеседник NOI.md считает, что правоохранительные органы должны сосредоточиться на предотвращении этих явлений: проводить специальные лекции в школах, размещать материалы в СМИ о применённых наказаниях к таким правонарушителям.

- Эти действия граничат с терроризмом, а статья, регламентирующая вопрос ответственности за терроризм, рассматривает ответственность и за ложную информацию, - говорит Косован. - Ведь ложная информация влияет на мнение и психологическое состояние людей. Когда объявляется о заложенной бомбе, то находящиеся в здании люди при эвакуации получают определённую порцию дискомфорта и стресса, зная из телевизионных новостей о последствиях подобных актов в других странах.

Но вместе с тем нельзя не признать, что эти ложные вызовы расслабляют как людей, так и специалистов. И в бытность собеседника NOI.md заместителем главы МВД случались подобные ложные вызовы, и сотрудники уже заранее были запрограммированы, что никакой опасности там нет, поэтому оперативно-следственные мероприятия не проводили на должном уровне. Но он уверен, что расслабляться не стоит, потому что беспечность правоохранительных органов может стоить человеческих жизней.

Геннадий Косован говорит, что во время его работы в МВД «телефонные террористы» в основном сообщали о «заминированных» школах, и чаще всего это происходило в экзаменационную пору, но сейчас правонарушители замахнулись уже на дипломатические миссии, аэропорт и суды. А приостановка деятельности на полдня крупных учреждений влетает государству и экономическому агенту в копеечку, и ущерб этот никто не компенсирует.

- Мы как-то посчитали, что час работы одного сотрудника полиции обходится в 500 леев, - заметил Косован. – Если ещё прибавить затраты на выдвижение спецтехники, «скорой помощи», то прямые потери при одном ложном вызове составляют примерно 15 тыс. леев. А если ложная тревога произошла, например, в аэропорту, то ущерб выльется в десятки тысяч леев, потому что его работа блокируется минимум на три часа. А в результате задержки вылетов самолётов пассажиры опаздывают на стыковочные рейсы, из-за чего компании приходится возмещать стоимость потерянных билетов и другие расходы.

Обычное хулиганство

Несмотря на небывалый всплеск активности «телефонных террористов», политологи не усматривают в нем какого-либо конспирологического следа. Так, политический аналитик Сергей Манастырлы не думает, что эти ложные сообщения о бомбе – системно организованная выстроенная стратегия, направленная на прощупывание готовности правоохранительных органов и общества к подобным чрезвычайным ситуациям.

- Не вижу я и прямой связи с предстоящими выборами мэра Кишинёва, - убеждён Сергей Манастырлы. - Если бы это была предвыборная акция, то, во-первых, скорей всего звонили бы из-за рубежа, чтобы усложнить поиск, а, во-вторых, это был бы не один или три звонка в месяц, а по одному через день - в государственные учреждения, в том числе и в силовые структуры, чтобы поднять градус напряжённости, нервировать как можно жёстче спецслужбы и общество вплоть до выборов. К тому же, если бы молдавские спецслужбы не могли бы вычислить и наказать «телефонных террористов», то этот дикий троллинг свидетельствовал бы о неспособности наших спецслужб разобраться и защитить общественно от подобных угроз, но правонарушителей выявляют достаточно быстро. Поскольку системного характера эти истории не носят, не думаю, что это связано с выборами и попытками совершить диверсию, чтобы вызвать напряжённость в обществе. Скорей всего - это акт хулиганства.

Слава любой ценой

Но кто они, эти хулиганы? Портрет личностей - граждан нашего общества, которые берут на себя ответственность звонить и лгать о заложенных бомбах, описала NOI.md доктор психологии Елена Ковалёва.

- Это тип достаточно активного, предприимчивого, склонного к риску человека, который формирует под себя ту действительность, которая ему выгодна и нравится, - характеризует тип правонарушителя Елена Ковалёва. – Вместе с тем, это тип манипулятора. Для него ложь и мошенничество - это норма жизни, он даже не задумывается о том, что это плохо. Он не думает о последствиях, не осознаёт степень ответственности. Но даже если он её и осознаёт, то не в полной мере. К тому же, для манипулятора свойственен крайне выраженный цинизм, отсутствие эмпатии, он не задумывается о людях. Вот такая безответственная детская эгоистическая мораль.

Что же касается правонарушителей-подростков, то, как рассказала доктор психологии, их поступки связаны с тем, что они как раз входят в социальные отношения, они хотят, чтобы о них узнали, все говорили, обсуждали созданную ими ситуацию. Они готовы любым способом вызвать интерес, повысить определённый свой статус, показать какое-то своё значение в общественной жизни.

- Подросток, как правило, бунтует против взрослых, а на уровне государства родительскую роль осуществляют властные структуры, - объясняет Е. Ковалёва. - А так как человек стремится к власти, к контролю, то он пытается таким образом навредить, сделать в пику, побороться с государством. Сил нет, и статуса тоже, но очень хочется.

Чтоб неповадно было!

Учитывая «бум» ложных сообщений о бомбах, руководство МВД действительно должно проводить профилактические мероприятия и разъяснять учащимся школ, студентам колледжей и вузов, чем чреваты подобные желания прославиться. Пожалуй, правы представители правоохранительных органов и эксперты, что следует ужесточить наказания за эти ложные сообщения о бомбах и возложить на «шутников» все затраты на проведение оперативно-следственных мероприятий. Да и следует открытой сделать статистику наказаний за подобного рода правонарушения, чтобы видны были результаты работы следственных органов.

Из информации, обнародованной в сентябре 2017 года пресс-службой Минюста, следует, что в 2012-2016 годах было в производстве 20 уголовных дел, заведённых по статье 281 Уголовного Кодекса РМ. Троих обвиняемых приговорили к лишению свободы, восемь «телефонных террористов» были оштрафованы, одного наказали неоплаченным трудом в пользу общества, ещё одному уголовную ответственность заменили на принудительные меры воспитательного характера, двоих отправили на принудительное лечение, четырёх осудили условно и по одному случаю дело было прекращено. По большому счёту, серьёзное наказание получили только три «телефонных террориста». Стоит ли после этого удивляться, что они продолжают терроризировать общество?