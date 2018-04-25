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Экономика
НБМ до сих пор не знает, как был украден миллиард: Проводится анализ
25.04.2018

Национальный банк Молдовы (НБМ) до сих пор не знает, как произошла кража миллиарда из банковской системы, несмотря на то, что с момента кражи прошло четыре года.

Эта тема обсуждалась на заседании Комитета по экономике, бюджету и финансам с губернатором НБМ Серджиу Чокля, сообщает unimedia.info.

"Я хотел подтвердить, что одним из того, что Национальный банк сделает на основе отчета Kroll, будет подробный анализ механизма кражи и проверка законодательства и положений НБМ. Мы сделаем этот анализ. Наши коллеги уже начали работать над этим. Анализ займет некоторое время, потому что мы получили отчет только в конце марта, но мы сделаем его", - сказал губернатор НБМ Серджиу Чокля.

Чокля также говорит, что многие законы, которые были утверждены в парламенте, закрыли многие "окна" в этом отношении. 

"Мы частично сделали этот анализ. После слушаний на Высшем совете безопасности мы провели информативный анализ, основанный на том, что у нас было, без отчета Kroll. Мы выступим с конкретными предложениями", - уточнил губернатор НБМ.


 
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