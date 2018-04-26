Сильное землетрясение произошло в Румынии: толчки почувствовали и в Молдове

Крупное землетрясение в Румынии почувствовали в нескольких городах Молдовы.

Сегодня, 25 апреля, в 20:15 в зоне Вранча произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5 баллов по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 144 километра.

В Румынии ближе всего к эпицентру землетрясения оказались города Ковасна (в 12 километрах), Инторсура-Бузэулуй (25 километров) и Тыргу Секуеск (27 километров).

Землетрясение почувствовали в Молдове, особенно на юге. Жители Кишинева также ощутили колебание земли.

Директор по науке румынского института INFP Мирча Радулян заявил, что небольшое землетрясение такого масштаба даже является полезным, так как высвобождает накопившуюся энергию и уменьшает напряжение на стыке литосферных плит. Это позволят снизить риск и отсрочить возникновение землетрясения катастрофического масштаба.

Более месяца в Румынии не ощущались подземные толчки. Предыдущее ощутимое землетрясение в соседней стране произошло 14 марта. Тогда сила толчков составила 4,4 балла.