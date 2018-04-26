Мунтяну запретили вести борьбу за кресло генпримара Кишинева

Андрей Мунтяну выбыл из предвыборной гонки за пост генпримара Кишинева.

Вчера, 25 апреля, окружной избирательный совет отклонил регистрацию кандидата от PSP Андрея Мунтяну. Против регистрации Мунтяну высказались шесть членов совета. «За» Мунтяну проголосовал один член совета. Два выборщика от голосования воздержались. Голосованию предшествовало почти часовое обсуждение кандидатуры политика.

Мунтяну подвели собственные однопартийцы. Члены избирательной комиссии усомнились, что на заседании Национального совета PSP кандидатура Мунтяну была одобрена двумя третями членов совета. Сам политик так и не смог предоставить доказательства, что его выдвинуло большинство собственной партии. Жалобу на Мунтяну подал и общественный активист Марин Ливадару.

Снять кандидатуру Мунтяну потребовал его соперник и однофамилец в предвыборной гонке Валериу Мунтяну. Он заявил, что Андрей Мунтяну не представил в окружной избирательный совет необходимый набор документов.