«Пилюлю в горький суп евроинтеграции» Андриана Канду капнули американцы, - политолог

США стремятся использовать Молдову и ЕС в качестве механизма давления на Россию, не будучи заинтересованными в развитии страны.

Авторитетный немецкий политолог Александр Рар прокомментировал итоги визита председателя молдавского парламента Андриана Канду в США. Политолог скептически оценил заявления политика по итогам его встреч с группой американских конгрессменов.

По мнению Александра Рара, слова американцев следует рассматривать не иначе как комплимент, пустые обязательства в рамках международного протокола.

- Эти фразы абсолютно дежурные, это подарок молдавским гостям, которым удалось встретиться с сенаторами. Что-то же надо было сказать гостям, нельзя же было им говорить, что вам все пути закрыты. Это дежурные фразы, которые должны были накапать оптимизма в очень горький суп, - сообщил Рар Sputnik Молдова.

Немецкий политолог считает, что США поддерживают дальнейшее расширение ЕС на Восток только для его ослабления. По другим вопросам Штаты выступают конкурентами Евросоюза, поэтому они не заинтересованы в усилении экономической мощи объединенной Европы.

В США Канду встретился с помощником госсекретаря Весс Митчелл. Тот сообщил, что был впечатлен усилиями Молдовы по продвижению реформ и призвал власти страны продолжать идти по тому же пути. Канду заявил, что договорился в влиятельными американскими конгрессменами о рассмотрении в ООН резолюции, рекомендовавшей России незамедлительно вывести все соединения с левого берега Днестра. Однако, по словам Канду, Россия заблокировала рассмотрение в ООН этого документа.