Дело Шора: эксперты считают освобождение от наказания за явку с повинной неконституционным

Эксперты Ассоциации „WatchDog.MD” считают, что освобождение от уголовного наказания за явку с повинной является неконституционным. По мнению экспертов, явка с повинной является инструментом защиты коррупционеров. Они подготовили запрос в Конституционный суд, в котором требуют рассмотрения и объявления неконституционными положения Уголовного кодекса, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности за явку с повинной.

Эксперт Валериу Паша сказал в ходе пресс-конференции в IPN, что помимо нарушения передового международного опыта, принцип, посредством которого явка с повинной освобождает от ответственности, нарушает положения Конституции Республики Молдова. По его словам, интерес по этой теме представляет и дело Илана Шора, по которому еще в 2017 году генеральный прокурор объявил о том, что Шор освобожден от ответственности за явкау с повинной. Это было сделано в условиях, отметил Валериу Паша, когда политик признал, что дал взятку в рамках уголовного дела, которое имеет отношение к краже миллиарда.

Эксперт Серджиу Тофилат отметил, что правосудие должно относиться в равной степени ко всем тем, кто участвует в коррупции. По его мнению, не является справедливым тот факт, что Илан Шор и его сообщники участвовали в коррупционных действиях, и, в конце концов, были наказаны только пособники, по причине того, что Илан Шор пришел с повинной. Эксперт сказал, что явка с повинной Шора содержит ложные сведения, рассматриваемые прокурором в качестве доказательной базы и приятые за правдивые судебными инстанциями. Серджиу Тофилат считает, что этими действиями молдавское правосудие стимулирует взятничество у людей.

Адвокат Штефан Глигор сказал, что в Уголовном кодексе есть три статьи, призванные бороться с активной или пассивной коррупцией. По его словам, все три содержат положение, согласно которому лицо, у которого были затребованы определенные материальные ценности или выгода, освобождается от уголовной ответственности, если приходит с повинной. Адвокат говорит, что еще в 2011 году, а так же в 2013, и в 2015 году два раза, Группу государств против коррупции (ГРЕКО) сформулировала рекомендации в адрес Республики Молдова о ликвидации условий, которые создают большой риск для злоупотреблений. Рекомендации, однако, были проигнорированы.

Эксперты WatchDog.MD сказали, что текст обращения будет размещен на сайте ассоциации. В то же время, они призвали депутатов, президента страны, правительство, Министерство юстиции, генерального прокурора и адвоката народа подписать данное обращение.