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Экономика
Правительство Молдовы приняло важное решение по поводу зарплат
26.04.2018

Члены кабмина Молдовы повысили размер минимальной зарплаты в реальном секторе: насколько больше будут получать жители республики?

Начиная с 1 мая гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличится на 230 леев и составит две тысячи 610 леев в месяц. Соответствующий документ принят в среду на очередном заседании правительства Молдовы.

Работники реального сектора экономики не смогут получать зарплату ниже 15,44 лея в час. До вступления в силу поправок "минималка" составляла 14,09 лея в час (или две тысячи 380 леев в месяц).

"Повышение произведено в соответствии с Законом о заработной плате, который предусматривает ежегодный пересмотр размера зарплаты в соответствии с ростом цен и производительностью труда на национальном уровне", — отметили в пресс-службе правительства.

На протяжении прошлого года цены повысились на 6,6% в сравнении с 2016 годом, а рост производительности труда составил 3%. В этих условиях увеличение заработной платы в 2018 году составляет 9,6%


 
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