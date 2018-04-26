Мнение: Пенсионная система находится на грани банкротства

Пенсионная система в Республике Молдова находится на грани банкротства, поскольку количества работающего населения недостаточно для содержания пенсионеров.

Об этом заявил аналитик Виктор Чобану в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале НТВ в Молдове, сообщает IPN.

«Чтобы хорошо функционировать, в пенсионной системе на одного пенсионера должно быть три работающих человека. Сейчас у нас на одного пенсионера приходится один работник. У нас нет устойчивой системы оплаты пенсий. Теперь денег, выплачиваемых за счет пенсионных взносов, хватает лишь для трети пенсионеров», – утверждает аналитик Виктор Чобану, который считает, что в ближайшем будущем не предвидится значительного увеличения пенсий, и пожилым людям не стоит ждать ничего хорошего от этой системы.

Депутат-социалист Владимир Головатюк отметил, что пенсия должна составлять не менее 1600 лей, это прожиточный минимум. «Государство обязано обеспечить прожиточный минимум каждому гражданину, достигшему пенсионного возраста», – заявил Владимир Головатюк.

Говоря о зарплатах, депутат отметил, что число граждан, получающих меньше средней зарплаты по экономике, растет. В то же время число людей, получающих зарплату более 10 тысяч леев, за последние три года удвоилось. Таким образом, по его словам, происходит стратификация населения.