Лесник о нейтральных номерах: Теперь мы знаем, кто за рулем машины

Благодаря подписанию протокольного соглашения между переговорщиками с двух берегов Днестра было решено несколько проблем, связанных с транспортом из приднестровского региона.

Следовательно, будет известно, кто является владельцем автомобиля и кто ответит перед законом в случае нарушения правил дорожного движения или дорожно-транспортного происшествия. С таким заявлением выступила вице-премьер по вопросам реинтеграции Кристина Лесник в эфире передачи «Фабрика» на телеканале Publika TV, сообщает IPN.

По ее словам, ранее были подозрения в отношении владельцев автомобилей с приднестровскими номерами. Вице-премьер утверждает, что подписание протокольного соглашения является шагом на пути решения проблемы владельцев автомобилей с правого берега Днестра, которые по определенным причинам не хотели зарегистрировать их на левом берегу.

«Новый элемент в этом протокольном решении заключается в том, что Республика Молдова будет в полной мере участвовать в регистрации и перерегистрации этих транспортных средств. И еще одно, но не менее важное: у нас не будет двойной системы регистрации. Это означает, что все те, кто будет выбирать эту добровольную систему нейтральных номеров для выезда за границу, будут вынуждены снять свои приднестровские номера и перейти к нейтральным регистрационным номерам», – пояснила вице-премьер. Лица, которые не захотят перейти на нейтральные номера, смогут ездить только до границ Республики Молдова.

Кристина Лесник также утверждает, что любой автомобиль, который будет зарегистрирован или перерегистрирован, будет проверен по базе данных Интерпола. «Это сопутствующая проверка всего, что существует в Приднестровье сегодня относительно законности автомобилей и того, что с ними происходит», – сказала вице-премьер.

24 апреля переговорщики из Кишинева и Тирасполя подписали протокольное соглашение, в котором говорится, что владельцы автомобилей из непризнанного приднестровского региона получат нейтральные регистрационные номера и с 1 сентября 2018 года будут допущены к международному дорожному движению.