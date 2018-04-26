Главная На пост примара Кишинева претендуют 12 кандидатов На пост примара Кишинева претендуют 12 кандидатов. Окружной избирательный совет учредил окончательный список для местных выборов 20 мая. Один из претендентов был отклонен. На внеочередном заседании в среду, 25 апреля, кандидат от Партии прогрессивного общества Андрей Мунтяну был отклонен. Причиной стали нарушения, обнаруженные в документах, передает tvrmoldova.md. Порядок в бюллетенях будет следующим: 1. Василе Костюк (Партия «Демократия дома»);

2. Андрей Нэстасе(Платформа «Достоинство и правда»);

3. Александр Рошко (Партия «Наш дом — Молдова»);

4. Регина Апостолова (Партия ШОР);

5. Валерий Мунтяну (Либеральная партия);

6. Ион Чебан (Партия социалистов Республики Молдова);

7. Виктор Стрэтилэ (Зелёная экологическая партия);

8. Александра Кан(Национал-либеральная партия);

9. Максим Брэила (Народная партия Республики Молдова);

10. Сильвия Раду (независимый кандидат);

11. Александр Мыцу (Русско-славянская партия Молдовы);

12. Константин Кодряну (Партия национального единства).

Point Наш канал в Telegram Количество просмотров: 71 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости