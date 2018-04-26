На пост примара Кишинева претендуют 12 кандидатов. Окружной избирательный совет учредил окончательный список для местных выборов 20 мая. Один из претендентов был отклонен.
На внеочередном заседании в среду, 25 апреля, кандидат от Партии прогрессивного общества Андрей Мунтяну был отклонен. Причиной стали нарушения, обнаруженные в документах, передает tvrmoldova.md.
Порядок в бюллетенях будет следующим:
1. Василе Костюк (Партия «Демократия дома»);
2. Андрей Нэстасе(Платформа «Достоинство и правда»);
3. Александр Рошко (Партия «Наш дом — Молдова»);
4. Регина Апостолова (Партия ШОР);
5. Валерий Мунтяну (Либеральная партия);
6. Ион Чебан (Партия социалистов Республики Молдова);
7. Виктор Стрэтилэ (Зелёная экологическая партия);
8. Александра Кан(Национал-либеральная партия);
9. Максим Брэила (Народная партия Республики Молдова);
10. Сильвия Раду (независимый кандидат);
11. Александр Мыцу (Русско-славянская партия Молдовы);
12. Константин Кодряну (Партия национального единства).