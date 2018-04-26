Известный политический аналитик рассказал, почему судьба всей страны зависит от выборов в Кишиневе

Депутат от фракции ПСРМ и политический аналитик Богдан Цырдя объяснил суть победы того или иного кандидата на выборах примара Кишинева для судьбы Молдовы.

Он утверждает, что выборы генерального примара столицы страны являются стратегическими. По его словам, в зависимости от победы конкретного кандидата будут в большей степени определяться результаты парламентских выборов 2018 года.

- Выборы состоятся за полгода до парламентских выборов. Здесь в Кишиневе 11 избирательных округов. Кто «возьмет» примэрию, получит больше инструментов для победы на парламентских выборах в столице, - отметил Цырдя.

Он также высказал мнение о том, что есть три расклада развития ситуации.

- Если победит ДПМ, она сможет сохранить власть. Если это удастся любому другому правому кандидату, у нас сохранятся АЕИ. Если примэрия достанется ПСРМ, скорее всего, никаких АЕИ-4,5,6 и.т.д. больше не будет. Это шанс спасти не только столицу, но и страну, - сделал вывод депутат.