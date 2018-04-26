Валерий Демидецкий: «Русскоязычные в Молдове были, есть и будут, нравится это кому-то или нет!»

Почему вопрос об изучении государственного языка в Молдове - это вопрос не каждого гражданина в отдельности? На кого необходимо опираться этническим меньшинствам в отстаивании своих интересов? Чего боится молдавская власть? На эти и другие вопросы ответил известный журналист, глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий.

- Зачем русскоязычному гражданину изучать румынский, если он не сможет работать в госструктурах, ведь всем известно, как туда попадают?

- Проблема знания языка - это проблема не только русскоязычных граждан, это проблема политик во всех областях государства.

Когда перед молодым человеком стоит вопрос, нужно ли учить румынский, ответ приходит сам. Далеко не всем носителям румынского языка он дает возможности работать и благополучно жить в стране. Они учат английский, русский, немецкий, французский, чтобы заработать на чужбине. Если у гражданина не получится заняться публичной деятельностью, стать чиновником, то усилия по овладению румынским языком могут быть напрасными.

Редко когда русскоязычный гражданин Молдовы совсем не понимает румынский, многие могут общаться на бытовом уровне. Отсутствие знания языка в совершенстве можно объяснить и тем, как учили и до сих пор учат языку в гимназиях и лицеях, какие программы и учебники используются, и тем, что румынский является иностранным, а ведь не у каждого есть способности.

- Унионисты обещают, что в Румынии будут соблюдаться права этнических меньшинств.

- В 1990 году, 28 лет назад, нам обещали, в том числе унионисты, построить независимое, свободное, процветающее государство. Но, к сожалению, обещания не выполнены.

По сравнению с объемом экономики 1989 года сейчас молдавская экономика едва достигает 60 процентов от того уровня. Падению в годы независимости предшествовал подъем. Уже в 60-е годы Молдавия давала 25 процентов общесоюзного производства вина и коньяка и 35 процентов табака. Бывший партийный лидер Иван Бодюл понимал, что интенсификация сельского хозяйства приведет к высвобождению рабочих рук, и стал внедрять проекты развития наукоемких отраслей.

Была построена Кучурганская ГРЭС и в 25 раз увеличилось производство электроэнергии. К 90-му году доля тяжелой промышленности выросла до 42 процентов по сравнению с 18 процентами в 60-х годах. Например, завод «Мезон», где я подрабатывал студентом, выпускал процессоры, которые использовались в любом компьютере.

Расходы на социальную сферу за годы правления Бодюла выросли в 6,8 раз, по сравнению с показателем по СССР - в 2,7 раза. Тогда жизнь в Молдавии стала витриной для тех, кто жил за Прутом.

И как нам сравнивать МССР и РМ?

- Хорошо ли жить в многонациональном государстве?

- Проблемы этнических меньшинств в европейских государствах не решены до конца. Европа, несмотря на провозглашенное единство, пока еще расчленена как лоскутное одеяло. Молдавия в силу географического расположения попала на границу интересов Запада и России, которая оказалась в непростой ситуации. Не секрет, что определенным кругам на Западе не нравится, что на шестой части суши, где расположены около 20 процентов природных запасов мира, проживает всего 1,5 процента населения.

В Молдове задача Запада проста - выдавить Россию из Приднестровья, где проживает около 300 тысяч российских граждан. Москва оставить их на произвол судьбы тоже не может.

Единственный выход для нас в этой ситуации – оставаться многонациональным государством, строить политику уважения прав всех наций, проживающих в Молдове, стараться дружить и с Россией и с Западом, чтобы не попасть в жернова этого противостояния.

Если бы наши власти осознали эту задачу в 90-х, то, может быть, не было сейчас проблемы Приднестровья и Гагаузии. Власти у нас сменяли одна другую, но до сих пор внятно никто так и не сказал: мы будем строить свое государство и каким оно будет, или мы будем объединяться с Румынией? Запутали людей окончательно.

Что касается русскоязычных – они здесь были, есть и будут, нравится это кому-то или нет! Русские, гагаузы, украинцы, болгары, евреи – богатство Молдовы. Более того, они гарантия сохранения молдавского государства.

Наша беда не в многонациональности. Наша беда в плохом управлении страной, из-за чего люди бегут. То же самое в Румынии и других бедных странах ЕС.

- Власти Молдовы говорят, что русские не проживают компактно, поэтому трудно соблюдать их права. Более того, они обвиняют русских в том, что украинцы, гагаузы, болгары, евреи говорят на русском языке.

- Я помню, как Мирча Друк, наш первый премьер, написал в Узбекистан письмо на румынском языке с использованием латинской графики о поставках какой то продукции. Из Узбекистана пришел ответ на узбекском. В нашем правительстве долго искали переводчика. Вот вам и «общий язык». Стремление любой ценой избавиться от русского как от языка межнационального общения доводит до смешного!

Нехорошо, когда власть бежит впереди цели, которую преследуют американцы в противостоянии с Россией. Надо понимать, что в Вашингтоне тоже вряд ли спят ночами, думая как сделать Молдову процветающей страной. Примеры Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана – тому подтверждение.

Евросоюзу, думаю, не нужна в Молдове горячая точка. Но в отношении нас у Брюсселя тоже нет твердой позиции. И кто даст гарантии, что найдутся европейские силы, которые смогут погасить конфликт, выступить в роли миротворцев?

- Новую волну гонит кандидат в мэры Кишинева Валериу Мунтяну. Киртоакэ в свое время на деньги кишиневцев издал книгу Спиридона Вангели «Дети в кандалах в Сибири», в которой рассказывал, как русские якобы живьем скармливали молдаван свиньям. Мунтяну выступил против дублирования документов мэрии на русский язык.

- Мой дед чудом спасся от депортации. Донос на деда-портного написал в НКВД его сосед, бывший член румынской «Железной гвардии». В годы Второй мировой войны члены этой фашистской организации активно участвовали в репрессиях против евреев. Попытка навесить ответственность за организацию депортации на русских тщетна – русских в сибирских лагерях было значительно больше, чем молдаван. Примечательно, что репрессиями в Молдавии занимался генерал НКВД по фамилии Гоглидзе, его начальником был Берия, а начальником Берии - Иосиф Джугашвили. Так, может, обратимся с претензиями к Грузии, союзнику Молдовы по ГУАМ, а не к русским, которые попали в машину репрессий первыми!

Как рассказывал мой дед, когда депортировали его родных, никто из односельчан за них так и не заступился. Наоборот, оставленное ими имущество вмиг растащили соседи.

Заявления Мунтяну о том, что Иван Чебану «приведет русофонов в примэрию», - грязные и нечистоплотные. Благодаря таким заявлениям, приведшим к разделению людей, мы уже имели «недоразумение» в лице Дорина Киртоакэ во главе примэрии с 2007 года, который угробил Кишинев. Такой грязи и неудобств вы не встретите ни в одной столице мира.

- Разве разрушена только столица?

- Когда люди занимаются не политикой, а политиканством, результат налицо. У нас было пять президентов, семь парламентов, более десяти кабинетов министров. И всегда - одни и те же «партнеры по развитию» со своими рекомендациями, как выстраивать экономику.

Если экономика, образно говоря, в яме, возникает вопрос: это был злой умысел партнеров-советчиков? Или нами правили, мягко говоря, неумные люди? Но власти ведь менялись, а советчики всегда оставались прежние. Тут надо бы задуматься тем, кто на всех углах кричит о молочных реках и кисельных берегах евроинтеграции, «партнерах по развитию». А собственно, где оно, развитие?

Почему, например, в Молдове стало невыгодно выращивать яблоки и другие фрукты, производить животноводческую продукцию? Почему закрылись фабрики и заводы? Почему нам красит детские сады румынское посольство, а дороги ремонтирует американское? Мы что, инвалиды и сами не в состоянии сами это делать? Нам ведь ежегодно гастарбайтеры высылают по два миллиарда долларов, а правительства все эти годы не могут придумать, как задействовать эти деньги в развитии страны!

Недавно был у нас Лукашенко, который строит у себя в Белруссии автобаны из бетона. И предложил помочь нам. А ведь у нас есть крупнейший Резинский цементный завод с сырьем, есть песок, есть арматура с Рыбницкого металлургического, есть электроэнергия из Кучургана, есть налоги, которые мы платим на дороги.

То есть у нас есть все, что и у Белоруссии. Кроме тысяч прикормленных из-за границы представителей так называемого «гражданского общества», которые призывают нас гордиться таким состоянием дел в стране.

- Власти это понимают?

- Наши политики в большинстве своем не думают о стране, живущих в ней людях. Больше всего они опасаются, что «партнеры» найдут им замену. А если они будут упираться, устроят то же самое, что и в 2009 году, когда сожгли парламент.

- Есть ли надежда на то, что будет меняться законодательство о нацменьшинствах?

- Как нацменьшинства борются за свои права – такие права и получают. Никто никому ничего не дарит - так устроен мир. Надо уметь отстаивать свои интересы.

- Как вы оцениваете идею президента внести законопроект о квоте представителей этнических меньшинств в парламенте в одну треть?

- Идея отвечает запросам времени. Этот шаг направлен на объединение страны. Давайте говорить честно – сегодня большинство молдавских политиков не хочет объединения с Приднестровьем. Кому нужен приход политиков с левого берега Днестра в молдавский парламент?

К тому же, если бы Приднестровья не было, его бы выдумали. Посмотрите на карту – регион, который обвиняют в контрабанде, зажат между Украиной и Молдовой. Так с кем они занимаются этими нехорошими делами – с Кишиневом или Киевом? Ведь известно, что спецслужбы, МВД, которые контролируют эти процессы, подчиняются тому, у кого реальная власть в стране.

Если бизнесмены с двух берегов Днестра находят общий интересы, кажется, что мешает им убрать препятствия, которые мешают жить простым людям?

Записала Марина ТИМОТИНА