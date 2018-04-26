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Новости GSM
Качество услуг мобильной телефонии улучшится
26.04.2018

Контроль за соблюдением операторами мобильной связи требований к качеству услуг будет ужесточен.

Вопрос неоднократно поднимался премьер-министром и сегодня правительство одобрило законопроект, который предусматривает, что оценка качества услуг связи должна проводиться в соответствии с европейскими стандартами, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Этим займется Национальная служба по управлению радиочастотами и кибернетической безопасностью, которая располагает необходимым оборудованием и современной техникой.  

Ранее этим занималось Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова (НАРЭКИТ), которая из-за отсутствия необходимого оборудования полагалась на данные, предоставляемые самими операторами.

В соответствии с изменениями, утвержденными правительством, Национальная служба по управлению радиочастотами и кибернетической безопасностью будет передавать полученные данные НАРЭКИТ, которое несет ответственность за контроль качества услуг в данной области.

«Мы находились в парадоксальной ситуации, потому что существовали критерии при выдаче лицензий операторам, но эти технические параметры мы не могли проверить, полагаясь на данные самих операторов. Теперь этим займется служба, у которой есть необходимые технические средства, которая сообщит нам, каков уровень покрытия мобильной связью, или точнее, соблюдения требований, предусмотренных лицензиями», - отметил премьер-министр Павел Филип.

Перераспределение полномочий поспособствует внедрению законодательной базы, необходимой для объективного контроля качества электронных услуг связи, поставляемых посредством сетей и радиостанций, и позволит улучшить качество услуг мобильной связи.


 
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