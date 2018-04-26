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Общество
США запускает программу грантов для телеканалов Молдовы
26.04.2018

США предоставит два миллиона долларов для реализации молдавских фильмов и сериалов местного производства, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Посольства США в Республике Молдова. В сообщении отмечается, что программа призвана расширить возможности местного отечественного производства высокого качества, создавая тем самым возможности для совместного производства и международных инвестиций.

Финансирование будет предоставлено для телевизионного производства на местном уровне, лицензирование и распространение американских телевизионных передач или развлекательных программ для распространения на телеканалах в Молдове и дублирования развлекательных американских и европейских передач на румынском языке на телеканалах Молдовы.

Таким образом, для телевизионного производства на местном уровне будут создаваться от 30 до 75 развлекательных фильмов, по 5-10 серий. Для этого будет предоставлено от 15 до 50 тыс. долларов за каждый фильм. Что касается лицензирования и распространения американских телевизионных передач или развлекательных программ для распространения на телеканалах в Молдове телеканалы должны транслировать от 50 до 100 американских передач, а стоимость каждой лицензии может варьировать от 15 до 150 тыс. долларов и финансирование составит 750 тыс. долларов. Другие 1,25 млн. долларов будут потрачены на производство сериалов.

Для дублирования развлекательных американских и европейских передач на румынском языке на телеканалах Молдовы, подрядчик Государственного департамента США обязуется передавать между 1 000 и 2 000 часов американского и европейского видео-контента. Стоимость одного часа дублирования оценивается в 1 000 долларов.

Имеют право на участие в программе некоммерческие организации, независимые СМИ, иностранные некоммерческие организации и учебные заведения. Заявки могут быть отправлены на MoldovaGrants@state.gov до 15 июня текущего года.


 
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