Тэнасе: Вхождение Молдовы в Таможенный союз - катастрофа для экономики

Возможное присоединение Республики Молдова к Таможенному союзу будет катастрофой. Оно разрушит всю экономику, достаточно хрупкую.

Такое мнение высказал бывший министр юстиции Александру Тэнасе в рамках телепрограммы "Punctul pe AZi" канала TVR Moldova, сообщает realitatea.md.

"Игорь Додон, когда представлял эту модель, должен был сказать все до конца. Возможное присоединение небольшого государства с хрупкой экономикой, с населением меньшим в три раза, чем население какого-либо российского города, полностью декапитализированного в этой системе Таможенного союза, разрушит всю экономику Республики Молдова, распылит ее. Киргизы недовольны этим союзом. У них исчезло множество отечественных товаров или более качественные импортные товары компенсированы продуктами низкого качества, производимыми в Российской Федерации. У Казахстана есть большие возражения, даже у армян очень большие сомнения, и они недовольны ролью небольших государств с хрупкой экономикой", - заявил бывший министр.

Тэнасе считает, что Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС принесло больше преимуществ.

"Увеличился экспорт, у нас были инвестиции из ЕС, мы во многом выиграли. Возможное включение нашей страны в систему Таможенного союза будет катастрофой в первую очередь для бизнес-среды и для местных производителей, которые не являются конкурентоспособными и не могут ими быть, и не могут быть на равных с производителями из России, они крупнее и обладают ресурсами", - сказал Тэнасе в заключение.