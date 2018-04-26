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Общество
В Бендерах школьник создал домашнего робота
26.04.2018

Робот по имени Алекс создал обычный школьник из Бендер. Детали распечатывал на 3D-принтере, который ученик сам выиграл в конкурсе «Техноинтеллект».

Мало того, что робот двигается, он ещё разговаривает, спорит и даже обижается, передает tv.pgtrk.ru

"Еще 10 лет назад такое можно было увидеть, разве что на экранах телевизоров, и вот теперь говорящий и двигающийся робот живет у обычного школьника дома", - отмечает репортер Николай Стоянов.

На вопрос журналиста, для чего Алекс был создан, робот ответил: "Я здесь, чтобы помочь вам любым способом".

Родился Алекс из идеи рисунка на мониторе. Детали робота школьник распечатал у себя дома. Приводы и камеры заказали в Китае. Спустя год работы, робот был собран.

Как отмечает создатель робота, Алекс может в некоторых ситуациях проявлять свой характер.


 
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