Иван Демьян: Нигде больше у меня не было такого чувства счастья и свободы

Наш сегодняшний гость – музыкант Иван Демьян, автор песен, лидер известной российской группы «7Б», которая когда-то покорила слушателей своей песней «Молодые ветра». Он - наш соотечественник своим талантом пробившийся на большую сцену.

Иван Демьян родился 13 февраля 1969 года в городе Новые Анены, детство провел здесь же, но позже уехал в Россию, где живет и по сей день. Во время своего недавнего приезда в молдавскую столицу, музыкант дал большое интервью сайту Noi.md.

- Вы, как известно, родились в Новых Аненах. Расскажите о своем детстве, о наиболее запомнившихся его моментах.

- Да, оттуда я уехал уже студентом. А в воспоминаниях остался кусочек счастья – ведь всегда о своем детстве помнишь как о счастье, - потому что это народ, который тебя окружал, люди, которые жили рядом, друзья, взрослые, которые опекали и поддерживали: тети, дяди, соседи… И все это было настолько дружно! Вспоминать это можно и день, и два, потому что есть много интересных историй, связанных со школой, детским садиком. Например, в детском садике у меня был замечательный друг, Вадим Дунаевский. Как-то он пригласил меня к себе домой – посмотреть робота. Робот был на батарейках, он ходил, совершал какие-то действия. Посмотреть на такую игрушку – это было целое событие! Я предупредил маму, что иду в гости. А жили мы с ним в разных концах города, так что меня нужно было сначала привезти, а потом забирать. Его мама приготовила нам угощение, помню, был торт «Наполеон». Сам отец семейства вышел нас встречать, а это был уважаемый человек, кажется, директор санэпидстанции. Словом, замечательное гостеприимство. Но, к моему разочарованию, робот прошел только до середины комнаты и потух: у него села батарейка. И я моментально потерял к нему интерес. Поэтому пошел разглядывать, что еще было в доме: цветной телевизор, где как раз шел мультфильм про капитана Врунгеля, гитара, которая была в комнате старшего брата Вадима. Вадим немножко поиграл – пару аккордов из песенки «В траве сидел кузнечик» - и дал подержать гитару и мне. Я тоже попытался сыграть «Кузнечика», и так увлекся, что даже забыл про чай с тортом, вообще забыл обо всем на свете. Я понял, что сумел моментально повторить, как говорится, «снять» то, что мне сыграли. Так что весь этот день для меня был наполнен сплошными чудесами. Главное из которых – видимо, тогда во мне проснулось музыкальное чутье и тяга к творчеству.

Много воспоминаний, конечно, связано и со школой. Я очень любил, когда нас возили в колхоз, собирать помидоры или виноград. Это было что-то вроде развлечения, потому что однообразия я не любил. А когда нас привозили в эти лагеря, то я очень любил уходить и гулять по окрестностям. Иногда уходил за 10-12 км через холмы, через виноградники. Пожалуй, нигде больше я не испытывал такого счастья и свободы: когда идешь один, принадлежишь сам себе. Такие прогулки на природе совершенно необходимы детям, подросткам! Это тоже один из факторов развития. Хочу особенно обратить на это внимание, особенно сейчас, когда дети плотно сидят за компьютерами и живут в виртуальном мире.

- Что ж, значит, ваше детство в Молдове действительно можно назвать счастливым…Из Молдовы вы уехали как раз во время приднестровского конфликта. То есть эти события как-то на вас повлияли?

- Так случайно совпало. Мой отъезд никак не был связан ни с этим конфликтом, ни с политикой. На отъезд в первую очередь повлияли семейные обстоятельства, а потом уже так сложилась судьба.

- Свои первые песни вы начинали писать, находясь в Молдове, или уже когда уехали?

- Первые свои песни я пел в Молдове, еще школьником. Это были ремейки из известных кинофильмов, вроде «Джентльменов удачи», я исполнял ее для одноклассников. Так что пел я всегда. Но творчество пришло, когда я находился в Воронежской области. Как-то внезапно начал сочинять, как будто поток какой-то силы явился с небес. Создав первую песню, начал понимать, что мне нужна уже команда.

- А первую песню свою помните?

- Конечно, помню. Это песня «Душа моя».

- Вы часто бываете в Молдове?

- У меня есть традиция: я всегда очень стараюсь приехать сюда на родительский день и посетить те места, где похоронены мои родители. Посидеть, повспоминать… Естественно, я не делаю из этого какой-то пиар, напротив, стараюсь побыть с самим собой.

- Но кто-то из родных у вас здесь остался?

- В Кишиневе живет мой двоюродный брат и двоюродные сестрички - Владислав, Нина и Татьяна и Бойченко. Замечательные, талантливые люди. Еще в моем детстве мои старшие сестрички танцевали в ансамбле «Жок», они тогда объездили весь мир, познакомили меня с той красивой музыкой, под которую танцевали. С тех пор я очень люблю молдавский фольклор.

- Ваша первая группа называлась «Религия». Почему возникла необходимость переименовать коллектив в «7Б»? Или это теперь совсем другой коллектив?

- Коллектив практически тот же, просто добавились еще исполнители. Название «Религия» появилось тогда, когда мы только создавали команду. Предложений было много, но все было не то. И тогда я сказал: еще с первой песни мне пришел этот небесный поток, я хочу назвать это «Религия». Это моя религия, моего творчества. Она касалась именно того понимания правильности, праведности, которое было присуще мне как православному человеку. На этом и остановились. Под этим названием выпустили демо-альбом, а потом пришлось уехать в Москву. К тому времени уже был какой-то опыт, багаж, участвовал в нескольких фестивалях, в концертах. Но потом наступил дефолт и все в одночасье рухнуло. Тот, кто обещал записать мой альбом – отказался. Услышав это, я буквально сполз по стене и даже не знал, что сказать ребятам. Мечта рухнула. Хотелось-то донести эти песни до людей, потому что это – моя единственная цель. Я никогда не думал о материальных благах, о чем-то подобном. Я знал, что эти песни нужны людям! И вот тогда я собрал вещи и уехал в Москву. Я понимал, что чего-то можно доиться только в столице. И сказал своей команде: «Хотите – поехали со мной!» Они, конечно, испугались: куда едем? зачем? «Я не знаю, - говорю. – Но я знаю, что я поеду, и через год у нас все будет». Так я чувствовал интуитивно. Даже не чувствовал – а знал, очень четко, уверенно. И всегда то, что я говорил, все сбывалось – когда оно касалось творчества. А ребятам тогда сказал: я за вами вернусь! Потому что я их полюбил всей душой, а они меня приняли таким, какой я есть – музыканта очень самородного, со своим странным видением творчества.

В Москве я много работал и все время думал о своих ребятах. Тем временем я нашел пару человек из нового состава и записал песню «Молодые ветра». Ночью поехал на радио, чтобы передать диск, и на нем уже было написано «Молодые ветра. 7 Б». Тогда это название еще не было утверждено, но понятно было, что прежнее, «Религия», не останется. Мне все говорили: «Ваня, религия – очень глобальное понятие, для рок-музыканта оно, как проект, может не сработать». Я и сам это понимал. Было даже, что мы куда-то ехали, а нас останавливает милиция, мы объясняем – мы музыканты, из группы «Религия». «А, в церкви играете?». Так что новые песни для альбома «Молодые ветра» мы писали уже зная, что название изменится. «7 Б» пришло во время одной из репетиций, это такое сленговое выражение. Но оно тоже не случайное, что-то вроде шифра, которым я зашифровал слово «религия».

- А что вы почувствовали, когда к вам пришел успех, когда вас стали узнавать, любить? Изменил ли успех как-то вашу жизнь?

- Естественно, изменил. Изменился статус, материальное положение, внутреннее состояние. Появилась уверенность, что этот поток творчества, который есть во мне, нужно раздавать людям. Есть стремление твердо идти вперед. Но всегда, с первой песни я знал: мне надо часто менять имидж, оставаться на людях не узнанным, дабы эта известность меня не сломала. Потому что я хочу жить, как и раньше. Спокойно пойти в магазин, спокойно гулять, о чем-то думать, сочинять, и чтобы никто не обращал на меня внимания. Не хочу быть чьим-то идолом. Главное, как я уже говорил – передать песни людям. Когда в соцсетях на моей странице мне пишут: «Спасибо, Иван, за то, что вы помогаете жить!», для меня это самое главное. Порой на концерты приносят иконы, крестики, говорят – «Ты вытащил мою дочь, или моих родственников из какого-то коматоза, чуть ли не из комы, послушав эту песню, они получили импульс к жизни», - это очень важно! Поэтому я чувствую – вот то, что делает человека счастливым!

- Как говорил Александр Башлачев, «Ведь совсем неважно, от чего ты помрешь, Ведь куда важнее, для чего ты родился».… Как вы относитесь к нашему молдавскому року? Знаете ли кого-то лично из наших музыкантов?

- Конечно, знаю лично! И с группой Zdob și Zdub мы знакомы, и на байк-фестивале много хороших молдавских музыкантов выступало, мы с ними тоже увиделись. И с группой Gîndul Mîţei мы участвовали в одних и тех же концертах и фестивалях, очень хорошо знакомы с ребятами. С ними связано много замечательных рок-историй, которые, надеюсь, никогда и не закончатся. Ребятам желаю творческих успехов и новых работ, и, может быть, совместного творчества.

- Назовите, пожалуйста, пять вещей, которые вам больше всего нравятся в Молдове, в вашей родной стране.

- Вино, мамалыга, или, скорее – национальная кухня, я бы так назвал, позитив и доброта этих людей. Они умеют прощать, никогда долго не обижаются, они открыты… Вот все, что живет в этих людях, что составляет их корень. И во мне это есть. Я назвал три? Еще – умение радоваться, веселиться, когда они гуляют – так гуляют! И – работоспособность. Трудяги! Умеют потрудиться и сделать до конца. Уважаю за это качество.

- Я знаю, у вас была история, связанная с песней группы ScorpionsWindofChange. Можете рассказать – что это за история?

- Это видео есть в интернете. Там много, конечно, вырезали, как мы дальше отжигали. Они приехали в Москву, шел их прямой эфир, мне позвонили – «Приезжайте, мы помним, что вы являетесь их фанатом». Ведь «Молодые ветра» и Wind of Change это, можно сказать, песни-тезки, у них перекрестное название – «Ветер перемен» и «Молодые ветра». Я ответил, что буду только рад и счастлив. Мы приехали. Я рассказал им о том, как я любил их хиты, еще с юности. Подарил им какие-то подарки – все, что было у меня на тот момент с собой, какие-то музыкальные инструменты, шарф снял с себя… Нас попросили что-то сыграть вместе. Я взял гитару, ребята тоже меня поддержали, кто взял шейкер, кто микрофон, и мы начали отжигать «Молодые ветра». И это было так здорово! Они подпевали, даже не понимая, о чем песня, но заразились нашей энергетикой. Их представитель тут же нас пригласил и на концерт, и на запись в Германию. У нас был запланирован тур, и это остается в планах. Уже два раза нам звонили по этому поводу , но наши концертные графики пока не совпадают. Но я верю, что это сбудется и мы еще встретимся.

- Иван, вы выступаете вместе со своим сыном. Чем отличается эта программа от остальных программ «7Б» или ваших сольных? В чем ее изюминка?

- У меня совершенно замечательный сын, он уже сам пишет, и у него какой-то свой поток, своя тема, которая поддерживает его энергетику. И хорошо, что целый пласт молодежи также любит живую, настоящую музыку, такую как рок. Ведь рок - это не что-то рычащее, это песни, которые ты можешь исполнить. Сыграть на гитаре, со своей подачей, с тем, что у тебя на душе. Когда он только начинал это делать, я всегда его поддерживал. Мы сделали несколько его и моих песен, дуэтом. Получилось очень круто, очень фактурно. Когда мы поем их на концертах, когда Влад выходит со мной, это всегда некий сюрприз для публики – люди остаются в полном восторге. Иногда нас даже путают или принимают за братьев. Я горжусь им, он любит меня, любит то, чем мы занимаемся. Ему 27 лет, я уже дедушка, у меня внучка.

- Но выглядите вы молодо, на дедушку никак не похожи!

- Мош Ион всегда должен быть таким!

- У вас есть какой-то рецепт молодости?

- Очень хорошее настоящее сухое вино. Плюс более 20 лет занимаюсь закаливанием по методике Порфирия Иванова. И сам обливаюсь холодной водой, и Влада приучил, и всех ребят. Этот рецепт работает, причем закаляется не только тело, но и дух. Других специальных рецептов нет.

- Я знаю, что вы выступали с концертом, даже когда у вас был поврежден позвоночник, не отменяли его.

- Это было после падения с пятого этажа. Я благодарен всем врачам в той прекрасной больнице, которые меня прооперировали и вставили имплантат. Иначе можно было бы вообще не встать. Я встал за месяц – они сами в это не верили! Встал, и без костылей пошел. Ведь мне надо было ехать в Симферополь, играть на Дне города. Аудитория – 70 тысяч человек. Это же стоит чего-то?!

- Какое, по-вашему, самое красивое место в Молдове? Вот если бы какой-то иностранец попросил – Иван, покажите, что тут самое лучшее, что бы вы ему показали?

- Сразу же назову старинные здания в Кишиневе, которые сохранились еще с пушкинских времен. И пусть эта архитектура остается в историческом наследии города. Ну а природное наследие наше – это просто потрясающе! Холмистая местность, на которой растут виноградники, в сочетании с садами, орехами… это бесподобно. Можно прогуляться, наслаждаться тем, что стоя на холме, видишь и высокое небо, и поселки и села внизу. Непередаваемая красота. Я посоветовал бы фотографам побольше ездить по таким местам и фотографировать эти виды. Вообще - надо привлекать туристов, приглашать посетить Молдову, попробовать эту кухню. Я всегда горжусь этой страной, тем, что я здесь родился и что я такой национальности.

- Вами тоже здесь гордятся. Следят за вашим творчеством, всегда ждут вас. Последний вопрос, Иван. Какой совет вы дадите начинающему рок-музыканту?

- Никогда не сомневаться в себе! Если ты выбрал этот путь музыканта, то это должно быть всерьез. Если ты просто хочешь поиграть для друзей и родных, для компании, это одно. Ты должен это четко понимать. Но если ты понял, что тебя что-то вдруг озарило, что у тебя есть песни, есть талант, что твое творчество нравится окружающим, если ты умеешь так играть, что тебе верят, - никогда не делай шаг назад! Если ты понял, что это твой путь, - иди! Всегда иди до конца. Верь в свою музыку. Если, конечно, ты знаешь, что это именно твоя музыка. Играй, учись. Будь собой всегда и верь в себя. Может быть, поначалу будет сложно, но если ты пройдешь через сложности, то потом будешь вознагражден.

Подготовили Николай Мишкой, Светлана Деревщикова