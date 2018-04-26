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МИД России приветствует подписание Кишиневом и Тирасполем соглашения по транспорту
26.04.2018

МИД России приветствовал подписание политическими представителями Кишинёва и Тирасполя "Соглашения о механизме участия транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении".

В комментарии Департамента информации и печати МИДа РФ по этому поводу отмечено, что "этот документ является результатом интенсивной деятельности рабочих групп Приднестровья и Молдовы", передает infotag.md.

"Подписанное Соглашение, как и аналогичные в ноябре 2017 г., показало договороспособность сторон, а также их желание решать чувствительные вопросы, зафиксированные в Венском протоколе официального заседания формата "5+2" (декабрь 2017 г.)", отметил МИД, подчеркнув, что "именно к этому постоянно призывает Российская Федерация".

В комментарии выражена надежда, что итальянское председательство в ОБСЕ "уже в мае проведет очередной официальный раунд переговоров в формате "5+2", на котором стороны смогут наметить дальнейшие пути продвижения процесса приднестровского урегулирования".

Протокольное решение было подписано в Бендерах во вторник. В тот же день подписание документа приветствовали ЕС, ОБСЕ и США.


 
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