Президент НБМ: Victoriabank и Moldova-Agroindbank находятся под интенсивным наблюдением

Коммерческие банки Victoriabank и Moldova Agroindbank находятся под интенсивным наблюдением Национального банка после того, как были установлены признаки нетранспарентности акционеров и вовлечение в кредитные операции с повышенным риском. В рамках парламентских слушаний в Комиссии по экономике, бюджету и финансам, глава НБМ Серджиу Чокля сообщил, что другой банк, Moldindconbank, находится в режиме раннего вмешательства в результате установления группы лиц, которая действовала согласовано, приобрела и владеет существенной долей в уставном капитале банка. „С целью недопущения чрезмерных рисков, деятельность банков, их сделки, заказы, повестки дня заседаний органов управления и финансовая ситуация контролируются ежедневно Национальным банком”, - сказал президент НБМ, цитируемый IPN.

Ссылаясь на положение банков, которые находятся в процессе ликвидации, вице-президент НБМ Кристина Харя сказала, что с момента отзыва лицензий у Banca de Economii, Banca Socială и Unibank и до конца марта, поступило 1,048 млрд. леев. 45% поступлений приходятся на Banca de Economii, 42% – Banca Socială и 13% – Unibank. Из общего объема поступлений, 78% являются кредитами, погашенными добровольно заемщиками, или путем принудительного возвращения. Еще 17% выручены от продажи активов, находящихся в собственности банков, такие как офисы, транспортные средства и др. Поскольку банки имели и деньги на счетах, Национальному банку и Министерству финансов были выплачены более крупные суммы, чем возвращенные суммы, то есть более 1,115 млрд леев.

Коснувшись расследования консорциума Kroll и Steptoe & Johnson, президент НБМ сказал, что Национальный банк получил окончательный доклад в марте текущего года. Документ содержит информацию о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Все документы международного консорциума с расследованием были переданы в Антикоррупционную прокуратуру. Серджиу Чокля отметил, что направил письмо представителям Kroll, в котором просит более широкое рассекречивание отчета.

Серджиу Чокля отметил, что представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность сотрудничать с молдавскими следственными органами для возвращения украденного имущества на международном уровне, но и для укрепления доказательной базы местного расследования.