Валериу Мунтяну: Построим современный проспект вместо железной дороги

Проблема дорожного движения в муниципии Кишиневе может быть легко решена путем строительства нового современного проспекта, вместо железной дороги, которая разделяет Кишинев на две части. Такую концепцию предлагает кандидат Либеральной партии на должность генерального примара муниципия Кишинев Валериу Мунтяну, передает IPN.

„Одним из первых проектов, которого я начну, когда буду избран примаром Кишинева, будет ликвидация железной дороги, которая разделяет и уродует Кишинев с одного конца в другой. Железная дорога будет обходить Кишинев (около 35 км), также как кольцевая дорога, которая уже спроектирована, как во всех крупных европейских городах”, - заявил кандидат в ходе пресс-конференции.

По словам Валерия Мунтяну, железная дорога дойдет на западном направлении до села Ватра, где будет построен железнодорожный вокзал, а с восточного направления – до станции Ревака. Вся протяженность железной дороги, со всеми строениями, от Реваки до Ватры, будет заменена на большой проспект, с десятками перекрестками во все сектора города и пригороды, заявил кандидат.

„Мой проект модернизации и урбанизации участка железной дороги станет двигателем развития Кишинева. Я дам работу проектным и строительным фирмам из Кишинева. Я дам в распоряжение разработчиков земли в концессию для офисов”, - отметил Валериу Мунтяну.

В качестве примара, распорядится о составлении мастер-плана транспортной инфраструктуры Кишинева, отметил либерал. В зависимости от потребностей и потока движения, будет определено, где будут расположены переходы и подземные и наземные парковки. „Для того, чтобы составить мастер-план, я обращусь в международные агентства развития, к Японскому агентству международного сотрудничества (JICA) и Агентству торговли и развития США (USTDA) чтобы попросит деньги и грант для экспертов, которые будут работать над мастер-планом, а так же на техническую поддержку”, - отметил кандидат Либеральной партии на должность генерального примара муниципия Кишинев.