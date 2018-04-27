Представитель социалистов в Бельцах объединился с фракцией Демпартии в муниципальном совете

Контролируемая Демпартией фракция «За развитие Бельц» создала большинство в Бельцком муниципальном совете, в которое вошел представитель Партии социалистов Александр Усатый, советник от Либеральной партии и бывшйи советник от партии Владимира Филата.

Новое большинство состоит из 18 советников - ровно столько, сколько необходимо для кворума, то есть от представителя Додона во фракции Демпартии зависело практически всё.

«Александр Усатый голосует с демократами за Андрея Черного, после чего демократы захватывают совет. Так выглядит предательство. Очередное предательство от социалистов», - написал в соцсетях вице-мэр Николай Григоришин.

«Социалист Александр Усатый только что своим голосованием помог Демпартии захватить муниципальный совет Бельц. И этот человек хочет стать в Бельцах примаром...», - прокомментировал бывший примар Бельц Ренато Усатый.

Именно эти 18 советников сначала сместили председательствующую на заседании Елену Грицко и избрали в президиум бывшего коммуниста Андрея Черного, ранее обвиненного в совершении целого ряда мошеннических сделок в городском хозяйстве.

После того, как представители «Нашей партии» в знак протеста покинули заседание, в зале остались только советники от нового большинства, принявшиеся утверждать вопросы из повестки дня.

Одним из таких вопросов было решение об отставке недавно назначенного вице-мэра Бельц Геннадия Шмульского (от «Нашей партии» - Ред.), которого пока оставили в должности.