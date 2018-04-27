Вместо Диброва и Нагиева — Киртоакэ красивого: Как молдавские политики могут заменить звезд российского ТВ в культовых передачах

Причем сделать это за... американский грант

Государственный департамент США выделяет на поддержку молдавского ТВ, а также на производство и адаптацию американских передач 2 млн долларов. Этот контент призван заменить российские развлекательные передачи.

Посольство США в Молдове опубликовало грант на создание развлекательного телевизионного контента.

«Предоставление американского телевизионного контента и телеформатов должно привести к переориентации молдавской аудитории с российских программ и форматов на американские и стать доказательством положительного эффекта геополитической переориентации с точки зрения качества создаваемой и ретранслируемой телепродукции», — говорится в опубликованном документе.

Мы решили пофантазировать, каким образом будут заменены российские развлекательные передачи, и кто бы мог из молдавских политиков вести их «адаптированные» версии.

«Кто хочет стать миллиардером», ведущий - Владимир Филат

Да-да, не миллионерам, а не миллиардером, ведь именно в связи с делом о «краже миллиарда» бывший премьер-министр Молдовы Владимир Филат получил девять лет лишения свободы. Тем не менее, на наш взгляд, он бы был отличным ведущим этой передачи, потому что он точно знает, как завладеть такой огромной суммой и даже что за этим последует. Правда, с запуском этой телепередачи придется подождать несколько лет...

«Квартирный вопрос» — Георгий Кавкалюк

Ну а кто, если не заместитель главы Генерального инспектората полиции? Ведь квартирные вопросы он решает отлично — пока, правда, в отношении своих детей. Георгий Кавкалюк, напомним, по информации некоторых СМИ, подарил двум своим чадам по квартире в Кишиневе. Это определенно талант, который можно использовать в телевизионном формате!

«Большие гонки» — Валерий Мунтяну

С чем ассоциируется эта передача? Ну конечно со спортом! А один из самых спортивных молдавских политиков — бывший министр окружающей среды и нынешний кандидат в мэры Кишинева Валерий Мунтяну. Он увлекается пробежкой и неоднократно участвовал в самых разных марафонах — в том числе за границей. Бегите, господин Мунтяну, бегите... А лучше с пользой! Как минимум — для молдавского телевидения.

«Точь в точь» - Константин Цуцу

Почему? Потому что молдавский депутат Константин Цуцу, похоже, является поклонником российского президента Владимира Путина. Либо его стиля. Не так давно демократ с голым торсом прокатился на лошади, как однажды это сделал российский лидер. Похожи они были — очень! Для других участников передачи «Точь в точь»,, которые должны изображать других популярных личностей, это бы послужило отличным примером.

«Голос» — Дорин Киртоакэ

Либерал, не будем лукавить, человек харизматичный. А еще очень любит пение! Все мы прекрасно помним. Как у новогодней елки Дорин Киртоакэ однажды исполнял гимн Румынии. А гараж? Ну это же один из лучших каверов на песню «Любэ»!

Дорин Киртоакэ любит петь.

«Давай поженимся» — Алина Зотя

Алина Зотя — девушка яркая, и на роль ведущей популярной телепередачи она отлично подойдет. Да и в делах семейных с недавних пор разбирается прекрасно, ведь народная избранница вышла замуж за Дурня! Влада. И они — счастливы!

КВН — вся Либеральная партия

Как расшифровывается аббревиатура КВН? Правильно - Клуб веселых и находчивых. Ну вот скажите, разве это не про Либеральную партию? Веселых заявлений ее члены делают множество, а находчивости им не занимать — какие бы политические пертурбации в стране не происходили, формирование остается на плаву и даже бывает у власти. Возможно, скоро все изменится — чем не повод задуматься о телевизионной карьере?

«Comedy club” — депутаты молдавского парламента

Практически любой народный избранник подходит на роль резидента. Юмор тут — какой хотите. Есть остроумный Владимир Николаевтич Воронин, есть Гимпу и его коронная фраза «бонжур, маман». В общем, юмор — на любой вкус.



Как говорят поляки: "Bonjour, maman".Михай Гимпу, ВР.И.О. Президента Молдовы: "Как говорят поляки: "Bonjour, maman!".

«Модный приговор» — Корина Фусу

Фиолетовые, белые колготки, береты — Корина Фусу практически всегда выглядит экстравагантно. Ее даже периодически называют иконой стиля! Возможно — с издевкой. Но то, что у бывшего министра просвещения свой стиль — в этом не сомневается никто. Так почему бы не вести передачу о моде?

Контрольная закупка — ANSA

Тут можно убить двух зайцев — и найти экспертов в области пищевой продукции, и популяризировать государственную структуру. Отлично же! Глядишь, при росте авторитета Агентства и скандалов с «молочкой» в стране больше не случится!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ