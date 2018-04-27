Господа, да вы зажрались: Жители Молдовы не хотят уезжать из Кишинева в пригород или село даже за десятки тысяч евро

Наши пенсионеры, живущие в столице в 2-3-комнатных квартирах готовы умереть от голода, оплачивая "коммуналку", лишь бы не променять их на "домик в деревне".

Недавно на странице одного из активных молдавских пользователей Фейсбука Олега Очеретнюка появился пост следующего содержания:

«Да, признаюсь, меня нередко циничные мысли посещают. Вот я и сейчас думаю, что ведь в ближайшие минимум лет 10 власть ничего не сделает радикального в стране для улучшения положения пенсионеров из числа тех горожан, что очень маленькую пенсию получают, которые так или иначе, но одиноки. Не станут они ни есть вдоволь, не станут путешествовать по миру, как их немецкие ровесники, не смогут купить нормальную машину, чтобы ездить на дачу, и денег на приведение в порядок дачи у них лишних тоже не будет...

При этом они, эти наши пенсионеры, живут в городе зачастую в 2-3-комнатной квартире, на содержание которой тратят существенную долю своей пенсии. Вот у меня и возникает такая мысль: а почему бы им не продать городскую квартиру и купить пол домика в селе? Другие эти полдомика другой пенсионер покупает. Содержание такого домика значительно дешевле».

Пенсионеры: Доживите до 80 лет и попробуйте привыкнуть к новым стенам!

Стоит отметить, что представителям пенсионеров такая идея действительно показалось циничной. Известная в журналистской среде Мария Цеслюк отметила, что в этом возрасте «теплый сортир» требуется, плюс кефир да общение...

- Вы доживите до 80 лет и попробуйте привыкнуть к новым стенам! Надоели пенсионеры в городе? Срочно выселите их в опустевшие села... Идея посетила очень светлые головы, чтоб вам хорошо было! - сказала Мария Прокофьевна.

Действительно, те дома, которые могут себе позволить приобрести пенсионеры, вряд ли будут с «теплым сортиром». Почти наверняка эти ветхие разваливающиеся домики будут без канализации и центрального отопления. Удобства будут на улице, там же, где и дрова, которые кто-то должен наколоть, а затем затопить печку. Одинокому пожилому человеку, о котором идет речь, это не под силу. Ровно так же, как чинить протекающую крышу, поваленный забор и прочие вещи, с которыми в домах на земле еле справляются даже молодые и здоровые люди. Чего уж говорить о медицинской помощи, которая так нужна пожилым.

Дома, которые могут себе позволить приобрести пенсионеры, вряд ли будут с «теплым сортиром»

Квартиры продаются тяжело

Далее встает вопрос: как продать квартиру, да еще и не за копейки? Ответ: сделать это трудно. Цены на квартиры в Кишиневе держатся на высоком уровне, несмотря на, казалось бы, объективные причины для их снижения (хотя бы то, что в стране живет все меньше людей). Так, за последние 11 месяцев средняя цена одного квадратного метра снизилась всего на 1 евро, составив 522 евро. Однако продать квартиру за хорошие деньги очень сложно. Даже если цена невысокая, продажа квартиры занимает не меньше 2-3 месяцев. Об этом «Комсомольской правде» в Молдове рассказал директор агентства недвижимости Nika Imobil Петр Олейник.

- Квартиры продаются тяжело. Средний срок продажи, если цена реальная, составляет 2-3 месяца. А если цена завышенная, это может продолжаться до бесконечности. Рынок продолжает функционировать, но цена должна быть адекватная, - отметил Петр Олейник.

Переезжают в Приднестровье, где «коммуналка» дешевле

Петр Олейник рассказал, что если говорить про переезд пожилых внутри республики, то можно, разве что, отметить категорию людей, которые переезжают в Приднестровье, где коммунальные услуги дешевле. Но говорить о массовых переездах не приходится, это единичные случаи. Точно так же переезжают из Приднестровья в Кишинев.

- Переезжали в конце 90-х — начале 2000-х годов. Если помните, тогда Петр Лучинский говорил, что Кишинев - это город для богатых. Тогда были сложности с пенсиями. А сейчас внутренняя миграция существует только среди тех, кто переезжает в Кишинев, - отметил директор агентства недвижимости.

Дома в кишиневских пригородах выйдут дороже, чем в столице

Раз идея переезда в сельские домики из кишиневских квартир для пенсионеров оказалась непривлекательной и невозможной, рассмотрим такой вариант для молодых.

- Молодые если уезжают, то далеко, за пределы Молдовы — в Европу или в Россию. Зачем им домик в деревне? - говорит Петр Олейник. - Жилье в пригороде не будет дешевле, чем в Кишиневе. Даже если дом или квартира будет дешевле, с учетом того, что инфраструктура в пригородах не развита и на работу нужно будет ездить в Кишинев, получается достаточно накладно. Поэтому молодым это неинтересно.

Купить квартиру легче, чем продатьФото: ВАЛЕРИЙ ЗВОНАРЕВ

Отвечая на вопрос, насколько дешевле недвижимость в пригородах, чем в Кишиневе, Петр Олейник сказал, что если в Кишиневе средняя стоимость квадратного метра квартиры — 500-600 евро, то в пригородах - 350-400 евро. Цены на дома назвать сложно, потому что они очень разнообразные в зависимости от размера, возраста, месторасположения.

- К примеру, в таких пригородах, как Ставчены и Крикова, цены повыше, потому что они получше, а в Тогатино и Будештах — ниже, - отметил эксперт.

КСТАТИ

Купить квартиру легче, чем продать

Несмотря на всю свою пассивность, рынок недвижимости в Молдове все же действует и даже растет. Так, в прошлом году в Молдове было введено в эксплуатацию 7 236 жилых объектов общей площадью 571,8 тысяч кв. м, а это на 10,9% больше, чем в 2016 году. Причем дома строятся не только в столице (хотя в ней — большинство — 6216 домов), но и в других населенных пунктах. К примеру, в Гагаузии сдали в эксплуатацию 92 дома. В сельской местности в целом по стране сдано в эксплуатацию 395 жилых домов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как сообщила биржа недвижимости Lara, в марте 2018 года средняя стоимость квартир в столице, по сравнению с мартом 2017 г. снизилась примерно на 1,1%. В частности, в марте 2018 г. стоимость 1 кв. м в 1-комнатных квартирах на Ботанике составляла 523-603 евро;

на Буюканах – 550-566 евро;

в Центре – 573-636 евро;

на Чеканах – 478-576 евро;

на Рышкановке – 565-598 евро.

Двухкомнатные квартиры на Ботанике продавались в марте по 481-578 евро за кв. м;

на Буюканах – 520-547 евро;

в Центре – 538-596 евро;

на Чеканах – 455-545 евро;

на Рышкановке – 514-570 евро.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ