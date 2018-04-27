Американское право в Молдове: будут ли у граждан нашей страны отбирать детей?

В Молдове открывают Центры семейной юстиции по американскому образцу.

В Молдове намерены создать Центры семейной юстиции. Учреждения будут работать по американскому образцу, оказывая комплексную помощь жертвам семейного насилия. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, жертвы насилия в семье смогут получить в центрах социальную, юридическую, психологическую и другую помощь от разных специалистов (правосудие, полиция, социальная помощь и пробация).

Корреспондент «КП» связался с юристом Виталием Нагачевским, чтобы узнать, какова возможность того, что и другие принятые на Западе нормы будут реализованы в Молдове, к примеру — ювенальная юстиция:

- Я не знаю, откроют ли в нашей стране центры ювенальной юстиции, но, как минимум, я был бы согласен на то, чтобы были специализированные судьи по рассмотрению дел ювенальной юстиции, потому что в любом случае это — специфические дела со специфическими субъектами. Судьи, которые занимаются ими, должны иметь особую подготовку. Любая специализация — хорошая инициатива, но все зависит от многих составляющих, включая финансовые возможности.

- Многие наши граждане боятся ювенальной юстиции. Опасаются, что будет так: прикрикнешь раз на ребенка, а у тебя тут же отбирают родительские права. Так ли на самом деле она страшна?

- Дело не в ювенальной юстиции, а в законах, принятых на территории страны. Если закон будет предусматривать отъем родительских прав за плохое обращение с ребенком - ювенальная юстиция будет это делать. В принципе, не имеет значения, какая именно юстиция этим занимается — ювенальная или общая.

- Могут ли наши власти перенять что-то еще американское, например — законы о сексуальных домогательствах?

- В принципе, они все могут, но при принятии определенных моделей необходимо брать в расчет наши национальные особенности, потому что в Молдове есть очень много специфических моментов, из-за которых у нас многое отличается от того, что делается в тех же самых Соединенных Штатах. Я думаю, что лучше было бы перенимать европейские модели, а не американские, особенно если это касается юстиции. Американская юстиция зиждется на англо-саксонском праве, тогда как у нас, в Молдове, все зиждется на континентальном праве.