Итоги четырех лет безвиза с ЕС: что рассказали в Погранполиции

С момента вступления в силу безвизового режима между Молдовой и Евросоюзом в ЕС не пустили порядка 14 тысяч граждан республики, а 300 тысяч молдаван вообще не вернулись домой, сообщили Sputnik в Погранполиции страны.

Безвизовый режим между ЕС и Молдовой вступил в силу 28 апреля 2014 года. Согласно установленным правилам, без виз граждане нашей республики могут находиться в ЕС только при наличии биометрического паспорта. Пребывать в странах Евросоюза можно 90 дней в течение шести месяцев, у въезжающих должна быть медицинская страховка, а также валюта из расчета 50 евро на каждый день. Кроме того, на границе следует указать точную цель поездки и пункт назначения. Если миграционные службы устанавливают на территории ЕС нарушения, то граждан Молдовы депортируют или штрафуют на сумму до трех тысяч евро.

По официальным данным Европейского агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах стран-членов ЕС (FRONTEX), с момента либерализации визового режима с Евросоюзом (28 апреля 2014 года по 31 декабря 2017-ого) не разрешен въезд в ЕС примерное 14 тысячам граждан Молдовы.

"Основная причина — неспособность выполнить условия въезда, недостаточность финансовых средств и превышение срока действия законного проживания в государствах-членах ЕС", — сообщили в Погранполиции.

Всего безвизовым режимом с Евросоюзом за четыре года воспользовались миллион 469 тысяч 917 человек, из которых в республику вернулись около миллиона 170 тысяч человек, то есть всего 79,5%.