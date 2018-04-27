Кишинев - город, в котором стало очень трудно жить

В таком городе, как Кишинев, ДТП случаются, увы, часто, неожиданно, и после них никто и ни при каких обстоятельствах не делает выводов, которые уберегли бы других водителей от столкновений их авто.

Очередное…

В четверг, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Штефан чел Маре. Авария спровоцировала пробку — оказалось приостановлено движение общественного транспорта в направлении столичного сектора Буюканы. У университета имени Константина Стере прямо перед площадью Дмитрия Кантемира столкнулись Audi и Citroen. В результате аварии никто не пострадал.

"Меры на упреждение"

Правда, власти, все же, взялись за автолюбителей, но впечатление такое, будто к ним относятся, как к дойным коровам — источникам для штрафов ради пополнения госбюджета.

А дело вот в чем. Правоохранительные органы усиливают борьбу с водителями, позволяющими себе парковать автомобили, нарушая действующие нормы. Министерство внутренних дел вынесло на публичные обсуждения проект регламента по эвакуации, транспортировке, штрафстоянке и возвращении транспортных средств при констатации нарушений.

Документ предполагает, что транспортное средство, водителю которого запретили продолжать путь, например, если он нетрезв, эвакуируется. Если машину не может забрать собственник или его представитель, авто увозят на специализированную парковку или в ближайший от места нарушения полицейский участок.

Эвакуировать транспортное средство, согласно положениям данного регламента, смогут и в том случае, если припаркованное авто создает опасность или припарковано в запрещенном месте. Даже если машина оставлена на общественной трассе, где нет запрещающих знаков, ее смогут эвакуировать, когда она серьезно снижает обзор, ограничивает доступ к прилегающим к дороге территориям или создает препятствия движению других транспортных средств или пешеходов.

Кроме того, если авто оставлено на пути следования официальной делегации, его могут переставить таким образом, чтобы оно не создавало препятствий. При этом патруль должен выбрать самое ближайшее место и оповестить водителя. Такие же меры планируют предпринимать, когда припаркованная машина мешает выполнять служебные обязанности транспорту с приоритетным режимом движения.

Обеспечивать эвакуацию автомобилей будет Госпредприятие "Служба охраны МВД". Услуга будет платной — от 250 леев до тысяч леев, в зависимости от того, сколько времени авто находилось на специальной парковке.

Пока проект находится в стадии обсуждения. После его рассмотрят в правительстве, а в случае утверждения исполнительным органом, последует очередь депутатов.

Бездумные действия

Но, как говорится, одной рукой дают, а другой забирают. Потому что машинам попросту не дают нормально ездить по городу — не ремонтируют дороги в ночное время суток. Например, в четверг в Кишиневе из-за этого были перекрыты некоторые улицы. Муниципальные службы провели работы по обслуживанию и текущему ремонту в центре города на улицах Василе Александри, Колумна и Александр Бернардацци, в секторе Буюканы на улицах Алба-Юлия и Николае Костин.

На Чеканах частично перекрыли улицу Петру Заднипру, на Рышкановке — проспект Ренаштерий Национале, а в столичном секторе Ботаника — бульвары Дечебал, Дачия и Траян.

Помимо этого, шли работы по восстановлению продольной разметки и разметки пешеходных переходов по улице Чуфля и на Виадуке.