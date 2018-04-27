На Украине запретили один из самых востребованных лекарственных препаратов

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Здоровье
На Украине введен временный запрет на серию препарата "ацетилсалициловая кислота" (аспирин. – Прим. ред.) производства компании "Лубныфарм".
Запрет был введен после сообщения о смерти пациента после употребления аспирина серии 150717. Гослекслужба Украины обязала все хозяйственные субъекты проверить наличие указанной серии препарата.
Аспирин оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Препарат входит в перечень важнейших лекарственных средств ВОЗ и список жизненно необходимых препаратов России.
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