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Здоровье
На Украине запретили один из самых востребованных лекарственных препаратов
27.04.2018

На Украине введен временный запрет на серию препарата "ацетилсалициловая кислота" (аспирин. – Прим. ред.) производства компании "Лубныфарм".
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Запрет был введен после сообщения о смерти пациента после употребления аспирина серии 150717. Гослекслужба Украины обязала все хозяйственные субъекты проверить наличие указанной серии препарата.

Аспирин оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Препарат входит в перечень важнейших лекарственных средств ВОЗ и список жизненно необходимых препаратов России.


 
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