ЦИК отклонил заявление Мунтяну. Теперь он подает в суд и строит большие планы

Кандидат Партии прогрессивного общества Молдовы Андрей Мунтяну, чья заявка о регистрации на выборах была отклонена членами Кишиневского окружного избирательного совета, опротестует это решение в суде, сообщает CURENTUL.

Во время беседы с корреспондентами Андрей Мунтяну заявил, что и он, и политическое формирование, которое он представляет, намерены теперь более активно проявлять себя в молдавской политике.

«Я считаю, что Молдова – это огромное пространство для повышения качества политической культуры, и для этого у нас есть хорошая команда, которая ранее не очень проявляла себя, но они неподкупные. Мы планируем быть активными, участвовать как можно больше. Я думаю, что буду баллотироваться на парламентских выборах», – заявил Мунтяну.

В то же время лидер ППО вместе со своей командой не смирится с решением Кишиневского окружного совета и опротестует его.

«Я человек с экономическим образованием, хотя экономисты всегда говорят о двух сценариях: оптимистическом и пессимистическом сценариях. Сейчас мы ждем аргументированное решение совета. После того, как мы опротестуем его в суде, надеюсь, мы получим ответ как можно раньше, мы представим общественности больше информации», – утверждает Мунтяну.

Решение об отказе в регистрации Мунтяну кандидатом на местных выборах в Кишиневе было принято голосами большинства членов Кишиневского окружного совета на основании обращения, в котором осуждалось то, как он ринулся в избирательную гонку.

Ранее лидер этой партии Марин Ливэдару сказал прессе, что формирование не выдвигало кандидатуру Мунтяну на пост главы столицы, и если он не отзовет свою кандидатуру, ППО подаст на него в суд.