Красносельский дал старт акции "Георгиевская ленточка"

Первый международный веломарш "Знамя Победы" стартовал в пятницу в Тирасполе. Участники акции будут колесить по Приднестровью на протяжении пяти дней, чтобы доставить восемь копий Знамени Победы во все города Приднестровья.

На старте на главной площади Тирасполя участников напутствовал глава Приднестровского региона Вадим Красносельский, пишет infotag.md.

Он поздравил всех с наступающим Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, назвав ее победой всего прогрессивного человечества над фашисткой чумой.