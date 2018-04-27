Эксперты обнародовали секретный отчет о проделках Сильвии Раду

Эксперты-энергетики Серджиу Тофилат и Тудор Шойту считают, что Сильвия Раду не должна стать примаром Кишинева, передает "ИНФОТАГ".

Тофилат сообщил на пресс-конференции в пятницу, что в 2013 году национальное агентство по регулированию в энергетике, которое тогда возглавлял Виктор Парликов, подготовило доклад о деятельности "RED Union Fenosa", содержавший данные о большом количестве нарушений со стороны компании.

"Например, в 2008-2012 годах "Union Fenosa" перевела фирме "Indra sisteme", учредителем и владельцем которой является Сильвия Раду, порядка 30 миллионов лей за "консультационные услуги", то есть налицо был конфликт интересов, ведь Раду на тот момент была директором "Union Fenosa". Но "Indra sisteme" получала деньги от распределителя и до 2008 года. Всего с момента учреждения фирмы в 2000 году "Fenosa" заплатила ей более 170 миллионов лей", - сказал эксперт, сам намеревавшийся баллотироваться на пост примара, но не собравший достаточное количество подписей.

По его словам, "отчет НАРЭ до сих пор держится в секрете, и к нам в руки попал только благодаря Тудору Шойту, который, будучи зампредседателя Счетной палаты в 2014 году, инициировал аудит национального регулятора, который был заблокирован парламентом".

Тофилат отметил, что директор НАРЭ Парликов был отстранен спустя две недели после завершения контроля в "Union Fenosa". Шойту отметил, что "Сильвия Раду утверждала, что подобного отчета не существует, хотя в тот момент документ был у нее на руках". Он сомневается, что Раду, которая указывала в декларации ежегодный доход от 2 до 4 млн. лей, будет готова работать на зарплату примара в 10 тысяч лей.

Если Раду станет градоначальником, то в примэрии будут процветать коррупция и серые схемы, как это было при ней в "Union Fenosa", считает Шойту.