Страна сбитых летчиков: почему-то молдавский чиновник становится смелым, как лев, как только оказывается в отставке!

Когда человек - у власти, никаких смелых суждений и рискованных действий от него ждать, увы, не приходится

Представим себе среднестатистического молдавского министра или вице-министра. Или любого такого чиновника высокого ранга с драгоценным таким портфелем, соответствующим его высокому статусу. Человек долго шел к своему месту под солнцем, интриговал, предавал, шел по головам...

И дошел! Неужели, оказавшись у цели, он будет делать хоть что-то, идущее вразрез с «партийной линией», наперекор желаниям и хотениям сильных мира сего? Нет, конечно. Даже если он будет на сто процентов знать, что эти хотения несут его Родине только вред, он палец о палец не ударит, чтобы хоть что-то изменить. Такова молдавская политика...

Возьмем из свежего. Бывший министр юстиции Александр Тэнасе на всю страну заявил о том, что возможное присоединение Молдовы к Таможенному союзу будет катастрофой. Оно разрушит всю экономику, достаточно хрупкую. В этой связи «наехал», конечно, и на президента страны Игоря Додона.

Почему-то, когда Александр Тэнасе отвечал за молдавскую юстицию, мы этих слов от него ни разу не слышали. Или другой пример. Пару дней назад либерал-демократы месте с другими партиями приняли участие во флэшмобе под девизом «Выявляем незаконные постройки!», протестуя против строительства дома класса «люкс» на том месте, где должен будет стоять спорткомплекс для лиц с особыми потребностями. А где же вы были раньше, неподкупные вы наши? Когда находились у власти? Что вам мешало тогда возмутиться и принять решение о ликвидации стройки элитного жилья?

Дело в том, что ты уже не у власти. Тебя не волнуют подводные течения в высоких кабинетах. Ты ни за что не отвечаешь, никакой ответственности не несешь. Поэтому так легко и отрадно критиковать, рассматривая все действия власти сквозь увеличительное стекло. Ты бережно коллекционируешь эти ошибки и промахи, надеясь, что когда они достигнут критической массы, тебе легче будет вернуться на Олимп. «А уж тогда мы развернемся! - думают отверженные экс-чиновники. - И нашим врагам в таком случае не позавидуешь!»

В общем, страна сбитых летчиков получается, которые отчаянно надеются вновь оказаться в кабине сверхзвукового истребителя и надавать всем жару! Чтобы неповадно было. А Молдова и ее граждане? Это лишь средство достижения цели, возможность побыстрее вернуться в теплое кресло, в комфортный кабинет с видом на Триумфальную арку. А все остальное, красива и вычурная словесная лапша для избирателей...

ЛЕОНИД РЯБКОВ