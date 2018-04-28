Разборки в одной из молдавских партий

После того, как председатель Партии прогрессивного общества (ППО) оспорил выдвижение Андрея Мунтяну на выборы столичного примара, между политиками разразилась настоящая война.

В ответ Андрей Мунтяну заявил, что Марин Ливэдару был отправлен членами партии в отставку за измену.

«Наша партия была создана около 4 лет назад. Один из ее основателей Марин Ливэдару изначально говорил только об экономических проектах, что меня и привлекло. Потом он отклонился от этого курса. Дошло до того, что возник конфликт между ним и еще одним из членов постоянного бюро, но через некоторое время мы узнали, что он обманул человека вне партии, и тогда мы сразу же отправили господина Ливэдару в отставку», — заявил Андрей Мунтяну корреспонденту curentul.md.

Более того, по словам Мунтяну, Ливэдару хотел продать партию. «Из достоверных источников нам стало известно, что он хотел продать партию, а это еще хуже, чем все остальное вместе взятое. Мы могли бы объявить об этом публично, но мы проявили понимание. Нас в Молдове и так мало. Он лжет, что узнал о своей отставке из прессы. Он присутствовал на заседании, когда состоялось голосование, и он был отправлен в отставку», — добавил Мунтяну.

Корреспонденту curentul.md. Марин Ливэдару заявил, что Мунтяну лжет, потому что хочет захватить партию.

«Г-н Мунтяну действует цинично. Мой мандат главы партии истекает 25 сентября. Господин Мунтяну с группой лиц хочет провести рейдерский захват партии. Он ответит за это перед судом. Решение было принято тремя людьми, а это не вся партия. По данным Министерства юстиции, партия насчитывает 4500 членов. Из них несколько сотен работают на местах. Три человека, среди которых и г-н Мунтяну, занимаются манипуляциями и подтасовкой документов, но я это обжалую в суде.

Я был за границей, я вернулся только недавно, и теперь, прежде чем выступить с публичными заявлениями, я собираю информацию, и проверяю, на основании каких документов они взяли на себя ответственность за выдвижение кандидата. Он, к сожалению, распространяет сплетни о том, что существует протокол, якобы составленный бывшим прокурором, хотя он никогда не был членом партии, на основании которого меня отстранили из-за жалобы. Это приемы времен Сталина. Председатель партии, в соответствии с уставом, может быть отстранен от должности только съездом партии. Все очень просто. Я был избран в 2014 году, при создании партии, а мой мандат действителен четыре года», — сказал Ливадару.

По словам председателя ППО, в ближайшее время состоится съезд партии, на котором «весь мир узнает, кто такой Марин Ливэдару».

Дмитрий Гаркалюк