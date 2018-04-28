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Политика
Виталий Андриевский: Если бы выборы состоялись 29 апреля, то во второй тур прошли бы Сильвия Раду и Ион Чебан
28.04.2018

В Кишиневе провели новый закрытый опрос, посвященный предстоящим местным выборам в столице.

В Кишиневе провели новый закрытый опрос, посвященный предстоящим местным выборам в столице. Согласно его результатам, если бы выборы состоялись 29 апреля, Сильвия Раду получила бы около 40% голосов, Ион Чебан - 23%, Андрей Нэстасе — 17%.

- Раду улучшила свои показатели, но не добирает до 51%. Шок и огорчение, - отметил политолог Виталий Андриевский. - Так хочется, чтобы она победила в первом туре. Тем самым, мы бы сэкономили свыше 10 миллионов леев, а также освободили бы 3 июня.

Политолог подчеркнул, что задача на май для беспартийных кишиневцев — добрать минимум 15% для Сильвии Раду за 20 дней, с тем, чтобы был небольшой запас.

- Задача решаемая. Цели ясны, задачи определены, за работу беспартийные граждане! - призвал Виталий Андриевский.


 
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