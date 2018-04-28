В Молдове отмечают День государственного флага и герба. Праздничную программу открыла церемония чествования главного символа государства в Министерстве обороны. С праздником военных поздравил премьер Павел Филип. Он поблагодарил их за участие в миротворческих миссиях.

"В ваших руках этот флаг перестает быть простым куском ткани. В ваших руках он оживает. Хочу поблагодарить вас за это", - cказал премьер-министр Павел Филип. Говорил глава кабмина и по поводу отсутсвия патриотизма у некоторых политиков.

"Патриотизм и любовь к родине - не означает громкие заявления. Можно говорить во все услышание или писать в Facebook о любви к стране, а затем ехать за границу и говорить о ней плохо", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Коснулся премьер и реформы Национальной армии. Он подчеркнул, что власти намерены отказаться от обязательного призыва и создать профессиональную армию.

Праздничные мероприятия прошли во всех воинских частях страны. Валерий Бэц уже три года носит флаг

на всех официальных мероприятиях, в том числе за рубежом. Чтобы достойно справляться с задачей, он тренируется по три раза в день.

"Тренируемся вместе с караулом, который дежурит у флага. Были на параде в Румынии, в Бухаресте и в Москве. Для меня это особый день! Это честь для меня нести государственный флаг". Во время церемонии минутой молчания почтили память автора государственного герба Георгия Врабие.

А подразделения Министерства внутренних дел по случаю праздника прошлись маршем в новой форме. Зрелище привлекло внимание прохожих. ''Очень здорово. На высоком уровне. Мне нравится. Проходил мимо, но решил задержаться и посмотреть".

''Очень красиво. Это наша гордость. Мы очень им признательны. Браво. Нужно поддерживать нашу родину". Глава министерства Александр Жиздан отметил, что в этом году на здание ведомства водрузили 16 флагов.

''У нашего почётного караула есть символика триколора, поэтому он развевается на пороге МВД. Мы организовали мероприятие в общественном месте, чтобы быть рядом с нашими согражданами. Они должны гордиться нашим триколором", - cказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

Завершилось мероприятие выступлением оркестра Войск карабинеров.