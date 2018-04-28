Кирилл Габурич: Земля для "Кишинев-Арены" останется в собственности государства, как и сам стадион

Земля в Ставченах, на которой построят "Кишинев-Арену" останется в собственности государства, как и сам стадион. Об этом в интервью Ziarul Naţional заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Министр подчеркнул, что решение о строительстве комплекса никак не связано с близостью парламентских выборов. По его словам, проект был запущен сейчас, так как есть политическая воля и интерес инвесторов. Молдова остается на периферии важных спортивных соревнований и культурных мероприятий, и это нужно менять", - уточнил Габурич.

Также министр объяснил, почему расходы не может полностью покрыть государство. "Проект будет стоить 50 миллионов евро и рассчитан всего на год. У государства нет возможности выплатить всю сумму за это время, поэтому единственное подходящее решение - частно-государственное партнерство".

По словам министра, при поисках участка под строительство рассматривалось несколько предложений. Главным критерием была близость к Кишиневу и принадлежность земли государственному учреждению.

"Мы взвесили преимущества и недостатки каждого варианта, - сказал Кирилл Габурич. Остановились в итоге на участке в Ставченах, находящемся в ведомстве Национального колледжа виноградарства и виноделия. Это земля с бедной и запущенной растительностью, которую можно использовать лучшим образом, - заключил глава минэкономики.