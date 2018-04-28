Пожары и заморозки: метеорологи предупредили жителей Молдовы о надвигающейся опасности

Жёлтый код опасности объявили метеорологи в связи с заморозками, которые ожидаются на севере страны. Температура почвы опустится до минус одного, минус двух градусов.

Предупреждение вступает в силу 28 апреля. Также заморозки ожидаются и на территории Украины.

Кроме того, на территории всей страны действует жёлтый код метеоопасности в связи с пожарами.Чрезвычайная пожарная опасность 5-ого класса продержится до 4 мая. Генеральная инспекция чрезвычайных ситуаций призывает граждан в этот период воздержаться от разведения костров близ лесных зон и не сжигать сухую траву и мусор.