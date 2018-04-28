Ион Чебан усомнился в честности Андрея Нэстасе

Кандидат социалистов в мэры Кишинева Ион Чебан сомневается в честности одного из своих оппонентов - лидера Платформы ДА Андрея Нэстасе. Чебан заявил, что тот связан с людьми с сомнительной репутацией, и эти связи вызывают вопросы.

"У меня к Андрею Нэстсе только один вопрос. Как он убедил в свое честности Майю Санду? Все ли в порядке, учитывая его связи с сомнительными людьми и многое другое, что мы о нем знаем", - сказал кандидат ПСРМ в мэры Кишинева Ион Чебан.

Те же сомнения высказывали многие политологи и журналисты. Недавно публицист Николай Негру написал, что не верит в благие намерения Нэстасе. По его словам, лидер Платформы ДА называет себя борцом с олигархией, будучи ее представителем. А журналист Петру Богату писал о расхождениях в декларации об имуществе Нэстасе. Тот указал, что за последние два года не заработал ни лея, купив при этом очередной земельный участок.

А на днях лидер платформы ДА применил излюбленный прием - нападки на журналистов. Он пригрозил судом редакции Ziarul Național, усмотрев клевету в заметке об аварии в Бельцах. В редакции это назвали попыткой запугать журналист.