Невидимая волна: Опасно ли излучение станций мобильной связи в Молдове?

Виктор Суружиу

Часть первая

Большая часть территории Молдовы плотно покрыта так называемыми базовыми станциями, которые способны поймать сигнал от любого находящегося в радиусе их действия сотового телефона.

Для того чтобы сигнал был стабильным, операторы рынка все шире расставляют свои передающие «мачты», зачастую располагая их в непосредственной близости от мест массового скопления людей. Куда ни глянешь – везде видны антенны мобильной связи (на крышах офисов и жилых домов, вдоль дорог, около школ и детсадов). Что можно ожидать от «электронного нашествия» и как такое соседство влияет или может повлиять на физическое и психическое состояние человека?

Принято считать, что чем больше базовых станций и чем ближе они расположены к рабочим местам или жилым зонам, тем сильнее вред для нашего здоровья. В то же время специалисты, к которым мы обратились за комментариями, говорят, что речь идет о распространенном заблуждении. И все же поводы для опасений есть. Выводы многих ученых говорят о том, что нам следует серьезнее относиться к электромагнитным шумам.

В Молдове – 4,5 млн абонентов сотовой связи

Число пользователей мобильной телефонии в Молдове растет из года в год. По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), в 2017 г. этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,7% и составил 4,5 млн. Статистика говорит и о росте уровня проникновения услуг сотовой связи на 100 жителей страны, который на начало 2018 г. достиг порога 125,6%.

Иными словами, все больше граждан сегодня владеют двумя или несколькими sim-картами. Из 4,5 млн абонентов около 3,7 млн были активными пользователями мобильной телефонии, а 800 тыс. – пассивными, то есть за несколько месяцев они не потребили и не оплатили ни одной услуги. Среднемесячный трафик на одного пользователя составил в прошлом году 3 часа и 41 минуту, при этом средняя продолжительность одного звонка – порядка 1,7 минут.

Вместе с тем настоящий бум наблюдается на рынке мобильного доступа в интернет. За минувший год число пользователей этой услуги на основе технологии 4G выросло на 83,7% и превысило 692 тыс. Из них подавляющее большинство – около 610 тыс. – подключались к интернету при помощи смартфонов.

При этом, как отмечают в НАРЭКИТ, общее количество пользователей широкополосного мобильного доступа в интернет (на основе технологий 3G, 4G и выделенного доступа) выросло на 28,3% и превысило 2,43 млн. По данным Orange, Moldcell и Moldtelecom-Unite, уровень проникновения этих услуг на 100 жителей страны увеличился на 15,1 процентных пункта и составил 68,4%. Заметный рост показал и общий объем трафика, генерированного пользователями интернета посредством смартфонов.

В НАРЭКИТ не приводят данные о точном количестве базовых станций сотовых операторов, но уточняют, что на начало 2018 г. уровень покрытия населения и уровень покрытия территории Молдовы сетями 4G составил 97% и, соответственно, 94%. Данные трех действующих поставщиков мобильной телефонии говорят о том, что эти показатели на протяжении последнего времени стабильно растут. С одной стороны, это означает, что практически все обладатели мобильных устройств в Молдове могут воспользоваться предлагаемыми услугами. С другой стороны, у граждан возникают опасения, что распространенность и близость вышек сотовой связи несет угрозу здоровью из-за опасного излучения.

Что говорит закон?

Закон об электронных коммуникациях запрещает использование станций, не отвечающих нормам излучения, техническим параметрам, указанным в лицензии на использование радиоканалов или радиочастот или в техническом разрешении. Он также предусматривает обязательность получения сертификата соответствия излучающих радиоэлектронных средств. Несоответствие параметров излучения или приема станций требованиям стандартов и техническим нормам по обеспечению электромагнитной совместимости – основание для отказа в выдаче лицензии и технического разрешения.

Министерство экономики и инфраструктуры наделено правом контроля над оборудованием, излучающим электромагнитные волны и предусмотренным для гражданских целей. Два года назад приказом министра (тогда еще ведомство называлось Министерством информационных технологий и связи) было определено, что с 1 января 2018 г. Молдова при оценке соответствия оборудования электронных коммуникаций полностью переходит к применению новых национальных стандартов, которые перенимают европейские стандарты.

В то же время, как отмечают эксперты, полностью уложиться в переходный период не удалось, в том числе из-за структурной реформы. Компетентным органам еще предстоит дать комплексную оценку оборудованию электронных коммуникаций. Ключевой «игрок» в этой области – Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий. В его обязанности входит разработка инструкций для поставщиков услуг и применение санкций к тем, кто не соблюдает регламентирующие документы и технические нормы.

Мониторинг радиочастот вещания и оценка технических параметров излучения станций, когда речь идет о неправительственном пользовании, происходит по специальному регламенту, одобренному профильным министерством в 2015 г. Основные полномочия в этой сфере возложены на Национальный радиочастотный центр, который следит за исполнением законов и обязательным соблюдением технических норм. В его компетенции – оценка технических параметров излучения базовых станций, в том числе инструментальная оценка параметров электромагнитных полей, а также проведение мониторинга для проверки соответствия нормам и выявление несанкционированного оборудования.

Кроме того, существует целый блок инструкций и регламентов, где, в частности, содержится свод правил допустимого уровня электромагнитного поля. В нормирование уровня излучения вкладываются те значения, после воздействия которых не должно последовать никаких негативных последствий ни для живущего поколения, ни для будущего. При этом нормы не ограничивают место размещения и расстояние от радиопередающих устройств до ближайших строений, в том числе жилых домов.

Немногочисленные проверки, проведенные за последнее время по жалобам граждан, превышения допустимых уровней электромагнитного поля не обнаружили. Чаще всего жители жалуются именно на факт установки базовой станции рядом с домом, школой или больницей, что на самом деле не является нарушением. При выезде специалисты измеряют не только уровень излучения электромагнитных полей, но и оценивают установку самих базовых станций. Часто оказывается, что фактический и «бумажный» адреса оборудования не совпадают, а некоторая аппаратура и вовсе установлена без разрешения. В этом случае «захватчиков» заставляют оформить документы по закону или произвести демонтаж.

Большинство «дыр» устранены

По статистике Всемирной организации здравоохранения не менее 5% людей на планете являются электрочувствительными. По данным других исследований, в группе риска каждый десятый из нас. Вместе с тем, на сайте ВОЗ говорится о безопасности излучения базовых станций и о том, что многолетние исследования не подтвердили опасений о вреде малых мощностей для человека. «Все фактические данные, имеющиеся на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что воздействие радиочастотных сигналов, испускаемых базовыми станциями, не приводит к каким-либо неблагоприятным кратко- или долговременным последствиям для здоровья», – заключают в ВОЗ. И тем не менее, не все так однозначно.

В компаниях, поставляющих услуги мобильной связи в Молдове, отказались от подробных комментариев на эту тему, ограничившись заявлением о безопасности всего используемого оборудования для здоровья населения. Представители операторов не любят обсуждать подобные темы, поскольку очень часто случается, что как только ставится вопрос об установке антенны сотовой сети, в особенности в непосредственной близости от жилого дома, тут же начинаются жалобы от жильцов. В некоторых случаях из-за этого до непосредственного включения базовой станции не доходит, и смонтированные, но еще не запущенные в работу антенны, приходится снимать и переносить.

Представитель руководства одного из операторов сообщил в неофициальной беседе, что техническое оснащение, которое используется для предоставления услуг связи, проходит сертификацию и тщательно проверяется на предмет безопасности для человека. По его словам, если эти нормы не соблюдаются, компания не получит разрешение на эксплуатацию станции. Специалист также отметил сложные и длительные процедуры получения разрешения на строительство опор для размещения базовых станций. Кроме того, проверяющие неоднократно проводили измерения, в том числе по жалобам населения, и превышений норм излучения не обнаружили.

Вместе с тем, по его словам, в некоторых местах все еще ощущается недостаток станций, в особенности для отдельных операторов. Дело в том, что потребности населения с каждым годом становятся все выше, и операторы связи регулярно получают жалобы от самих пользователей на некачественный прием, недостаточную скорость Интернета. Технологии требуют установки большего количества базовых станций, чтобы обеспечить быструю передачу данных. В столице и некоторых других городах много административных зданий, крупных торговых и бизнес-центров, где большая концентрация людей и повышенная плотность телефонов. Базовые станции «забиваются» мощным потоком звонков, и необходима установка новых вышек сотовой связи. С другой стороны, аренда площадей стоит дорого, и к тому же собственники зданий могут быть против размещения оборудования, необходимого для работы операторов.

Тем не менее наш собеседник считает, что в последнее время недостаточное количество базовых станций перестало быть актуальным вопросом для Молдовы. Ранее плохое качество сигнала на определенных участках дорог, в приграничных и некоторых других зонах страны было одной из самых острых проблем в сфере телекоммуникаций, но еще несколько лет назад операторам удалось решить вопрос с отсутствием сигнала в отдельных местах и устранить большинство «дыр» в покрытии их сетей. Это еще один фактор, который, по его мнению, свидетельствует в пользу безопасности, ведь чем реже стоят станции, тем хуже для здоровья.

Об аргументах специалистов по этому вопросу, а также о том, что опаснее – вышки сотовой связи или мобильные телефоны, – читайте в нашей следующей публикации.