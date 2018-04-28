Судья Апелляционной палаты Ион Цуркан живет в роскошном доме, не зарегистрированном в Кадастре и декларации о доходах и имуществе.

Расследование Ziarul de Garda показывает, что здание построено на двух смежных участках в столичном районе Рышкань, а также захватывает часть публичной территории, которая даже не зарегистрирована в Кадастре, пишет crimemoldova.com.

Землю, на которой находится дом, мать судьи продала знакомой в 2014 году, но женщина оставалась их владелицей по документам, пока покупка не была полностью оплачена.

Поскольку полная оплата не была произведена, судья должен купить дом, в котором уже живет.

Несмотря на то, что дом завершен и находится в эксплуатации, он не зарегистрирован в Кадастре, а значит владельцы не платят налоги.

В Кадастре зарегистрированы только два земельных участка общей площадью 7 соток, на которых стоит здание. Ранее его купила Лидия Цуркан, мать судьи. Женщина работает врачом в городе Шолдэнешть.

Первый участок женщина приобрела в 2010 году, а второй в начале 2014 года. В ноябре 2014 года женщина продала их в рассрочку по договору купли-продажи. Согласно документу, собственником земли остается мать судьи до полной выплаты стоимости.

При этом на участках был построен современный двухэтажный дом.

Покупателем, а позже продавцом дома стала соседка матери Цуркана. Она сообщила журналистам, что сделка купли-продажи была настоящей. По ее словам, судья переехал в дом перед Пасхой, как только получил ключ.

Ион Цуркану сообщил ZDG, что не задекларировал дом, потому что купит его только на этой неделе и уже тогда укажет его в документе.

Согласно декларации об имуществе за 2017 год, в которой не был указан дом, супруги Цуркан приобрели Mercedes за 630 000 леев в прошлом году. Жена судьи работает нотариусом, она получила более 1 млн леев годового оклада. Ион Цуркан указал более 220 000 леев годовой зарплаты.

С 2004 года Цуркан работает в судебных органах. В прошлом году он был назначен в Апелляционную палату Кишинева.

Имя судьи фигурировало в решении относительно рейдерской атаки на Universalbank. В 2011 году он принял решение, согласно которому часть акций банка перешла в собственность офшорной компании.

В 2016 году документ СИБ показал, что у Иона Цуркана есть подозрительная связь с противоречивым бизнесменом Ионом Вынагой, известным своими связями в преступном мире.

СИБ отметил, что судья получил охотничье ружье в подарок от Вынаги, а также ездил в командировку в Пояна Брашов, Румыния, на машине бизнесмена, несмотря на то, что параллельно рассматривал дело с участием Вынаги. Цуркан сообщил, что эта информация неверна.