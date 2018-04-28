Gas Natural Fenosa отреагировал на не опубликованный отчет НАРЭ за 2013 год

|
|
...
|
Экономика
Представители Gaz Natural Fenosa отреагировали на не обнародованный отчет НАРЭ за 2013 год.
По их словам, отчет "завершился подробным и всесторонним ответом от компании в начале 2014 года по всем аспектам отчета", сообщает unimedia.info.
Заявление было сделано после отчета НАРЭ за 2013 год, которое хранилось в секрете. На основании этого эксперт в области энергетики Сергей Тофилат сообщил о предполагаемых нарушениях, совершенных Сильвией Раду во время ее руководства RED Union Fenosa.
"Компании группы Gas Natural Fenosa в течение всей своей деятельности в Молдове не поддерживали, не участвовали и не участвовают в политических, избирательных процессах, которые имели место, происходят и будут происходить.
В связи с этим, хотя Сильвия Раду, кандидат в примары Кишинева, и была трудоустроена и занимала пост главы Red Union Fenosa на протяжении многих лет, начиная с декабря 2015 года больше не является сотрудников компаний Gas Natural Fenosa, поэтому мы считаем неуместным комментировать любые заявления, связанные с проведением избирательной кампании", заявили в компании.
Напомним, что отчет НАРЭ, который, согласно некоторым источникам, держался в тайне, сообщает о "Дополнительных и неэффективных расходах в значительных объемах" и "Несоблюдение принципа максимальной эффективности при минимальных затратах" в RED Union Fenosa в период с 2010 по 2012 годы, когда Сильвия Раду руководила учреждением.
Сильвия Раду, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что ее деятельность в Union Fenosa была под контролем всех властей на постоянной основе под различным политическим руководством и заявила, что «мы все время соблюдали закон во всем, что мы делали».
Обсуждение новости
|