Gas Natural Fenosa отреагировал на не опубликованный отчет НАРЭ за 2013 год

Представители Gaz Natural Fenosa отреагировали на не обнародованный отчет НАРЭ за 2013 год.

По их словам, отчет "завершился подробным и всесторонним ответом от компании в начале 2014 года по всем аспектам отчета", сообщает unimedia.info.

Заявление было сделано после отчета НАРЭ за 2013 год, которое хранилось в секрете. На основании этого эксперт в области энергетики Сергей Тофилат сообщил о предполагаемых нарушениях, совершенных Сильвией Раду во время ее руководства RED Union Fenosa.

"Компании группы Gas Natural Fenosa в течение всей своей деятельности в Молдове не поддерживали, не участвовали и не участвовают в политических, избирательных процессах, которые имели место, происходят и будут происходить.

В связи с этим, хотя Сильвия Раду, кандидат в примары Кишинева, и была трудоустроена и занимала пост главы Red Union Fenosa на протяжении многих лет, начиная с декабря 2015 года больше не является сотрудников компаний Gas Natural Fenosa, поэтому мы считаем неуместным комментировать любые заявления, связанные с проведением избирательной кампании", заявили в компании.

Напомним, что отчет НАРЭ, который, согласно некоторым источникам, держался в тайне, сообщает о "Дополнительных и неэффективных расходах в значительных объемах" и "Несоблюдение принципа максимальной эффективности при минимальных затратах" в RED Union Fenosa в период с 2010 по 2012 годы, когда Сильвия Раду руководила учреждением.

Сильвия Раду, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что ее деятельность в Union Fenosa была под контролем всех властей на постоянной основе под различным политическим руководством и заявила, что «мы все время соблюдали закон во всем, что мы делали».