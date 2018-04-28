Хорошие новости для молдавcких трудовых мигрантов в Беларуси

Молдаване, которые работают или работали в Белоруссии на законном основании, получат пенсии, а также другие социальные гарантии. Таковы положения Соглашения, которое обсуждалось в Минске 25-26 апреля 2018 года.

Целью Соглашения является создание рамок для гарантий социального обеспечения трудящихся-мигрантов из Республики Молдова, которые осуществляют или продолжают осуществлять трудовую деятельность и / или проживают на территории того или иного Договаривающегося Государства, в данном случае Белоруссии.

Таким образом, граждане Республики Молдова получат пенсию по возрасту, пенсии по случаю потери кормильца, пенсии по инвалидности из-за общих болезней, пенсии и пособия по нетрудоспособности, вызванных несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.

Согласно положениям Соглашения, при расчете пенсии будут учитываться периоды взносов, внесенных на территорию обоих государств, и каждое государство будет применять в этом отношении национальное законодательство в этой области.

Как Республика Молдова, так и Республика Беларусь будут рассчитывать и выплачивать пенсию только за периоды страхования, совершенные на их территории, а пенсия будет передана лицу на территории государства, в котором он проживает.

В настоящее время Молдова подписала 13 двусторонних соглашений о социальном обеспечении: с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией и Турцией.