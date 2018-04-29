Кто и почему столько лет утаивал компромат на Сильвию Раду

Опубликован сенсационный отчет о результатах деятельности «Union Fenosa» за 2009-2012 годы, выполненный НАРЭ в 2013 году, и находившийся все эти годы в папках НАРЭ. В отчете нет даты составления и номера регистрации в агентстве. Зато четко видно - составлен тогдашней начальницей отдела контроля НАРЭ Е.Чеботарь и главным специалистом того же отдела Е.Олару. Можно предположить, что все эти годы он был засекречен, не будучи даже зарегистрирован.

Какие-либо сногсшибательной информации, о которой общественности не было бы известно, в акте нет. Текст состоит из описательной части и множества цифр из финансовых отчетов «Union Fenosa». Это все те данные, о которых в НАРЭ ежегодно докладывает компания. И по своему содержанию это еще не акт: нет заключительной части, выводов и предложений, проверяющие не определили некоторые главные вещи.

В 2012 году «Union Fenosa» реализовала больше электроэнергии по сравнению с 2011 годом на 102,5 процента. Цены были больше в среднем на 106,9 процента, а доходы от продаж выросли на 117 процентов.

В 2011 году реализация была больше на 103,1 процента, цены выросли на 106,7 процента, доходы от продаж - на 110,2 процента.

Как это сопоставляется? И почему такой дисбаланс?

Данные для расчетов - из отчетов НАРЭ, все есть на портале агентства.

Оговорюсь. Все это я высказываю не в защиту кого-либо. Меня ничего из того, что творится сегодня, уже давно не удивляет. Основные вопросы, которые возникают после ознакомления с актом, такие. Почему об этом акте молчали пять лет и только сегодня заговорили? По чьей команде акт в 2013 году засекретили и за какую цену? Кто платил тогда и кто получал деньги за молчание? Кто, кому и сколько заплатил сегодня, чтобы обнародовать эту «сенсацию»?

В каждой более или менее солидной конторе есть «представители» - бравые ребята, такие есть и в НАРЭ. Им точно было известно еще в 2013 году об этом актишке. Почему и они молчали? Или доложили кому надо и на том, выполнив миссию, успокоились?

Тогда возникает следующий вопрос.

Кому было доложено тогда еще в 2013 году?

По логике - тогдашнему президенту-утке-молчуну.

Бедные мы все... До чего докатились?

Ведь наверняка этот акт появился из личного архива выгнанного пару лет с должности гендиректора НАРЭ, который сегодня мнит себя большим экспертом в энергетике.

Что же ты, Витек, молчал все эти годы?

А если бы ты, Витек, прошел бы в феврале 2017 года конкурс и тебя назначили бы вновь гендиректором НАРЭ, ты бы продолжал молчать о событиях 2013 года? Так же, как делал тогда? Не ты ли тогда получатель мзды за молчание в 2013 году?

Легко можно догадаться, кому ты сегодня передал тот акт для обнародования. Коллеге, которому тоже не повезло в последнее время.

Думитру БАРБАЛАТ