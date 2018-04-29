Маевка 2018: Граждане Молдовы, спасаясь от беспощадного зноя, хлынут в Одессу?

В приморском городе будет намного прохладнее и даже комфортнее.

Праздники! Какое сладкое это слово. Думаешь о нем, и даже на душе как-то хорошо становится... А еще лучше, если погода в эти самые праздники не подводит! Когда светит солнышко, не дует ледяной ветер...

Похоже, именно такой погода в Молдове 1 мая и будет! Согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы в Молдове, в стране ожидается до 30 градусов тепла. При этому будет облачно, что поможет всем нам избежать солнечного удара. Ветер будет в пределах нормы — 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное! Такой будет маевка 2018...

Если 30 градусов для вас слишком жарко — все-таки для кого-то это беспощадный зной, - вы можете отправиться к морю — например, в Одессу, где ожидается до +20.

Кстати, 2018 год всем нам обещает «температурные качели» - об этом предупреждали синоптики — в том числе «народники».

"Год Венеры — больше сырой, чем сухой, — говорил известный украинский народный синоптик Леонид Горбань. — Весна ожидается прохладная и сырая: апрель не будет жарким и засушливым. Лето — влажное и умеренно теплое. Годы Венеры урожайные на колосовые культуры, но опасность в том, что в период их уборки бывают сильные дожди, носящие затяжной характер, что приводит к потере урожая. Осень вначале теплая, затем холодная, уже в конце октября возможны морозы. Зима умеренная, сперва сухая, затем холодная, очень снежная, что приведет к большому разливу рек".

ПАВЕЛ МУНТЯН